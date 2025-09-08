'दुर्व्यवहार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं...', जनता दर्शन कार्यक्रम में गुस्सा हुए CM Yogi, जनसेवकों को लगाई फटकार

एजेंसी, लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में प्रदेशभर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। करीब 50 से अधिक फरियादी अपनी शिकायत लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे।
सहारनपुर से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है और डीलर से राशन मांगने पर अभद्रता की जाती है। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और जनसेवकों को आमजन से सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुर्व्यवहार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनता दर्शन में सबसे अधिक शिकायतें जमीन से जुड़े विवादों की रहीं। प्रयागराज से आए सीआरपीएफ जवान ने भूमि संबंधी समस्या रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया। शामली की एक महिला ने भी भूमि कब्जे में आ रही दिक्कत का जिक्र किया। उनके पति असम में तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने उनका प्रार्थना पत्र लेकर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचीं मंजू देवी त्रिपाठी ने बताया कि उनका इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरतमंद मरीज के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल से एस्टिमेट बनवाकर भेजें, इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी।
गाजीपुर से आए दिव्यांग उधम यादव ने पेंशन, आयुष्मान कार्ड और आवास से जुड़ी समस्याएं बताईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनकी सभी दिक्कतों का समाधान करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉकिंग स्टिक भेंट की।
जनता दर्शन में आए छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलारा और उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। बच्चों से पढ़ाई-लिखाई की जानकारी ली और चॉकलेट-टॉफियां बांटीं। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने और उज्ज्वल भविष्य बनाने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जनता दर्शन में योगी सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी है और हर पीड़ित की समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।