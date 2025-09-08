'दुर्व्यवहार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं...', जनता दर्शन कार्यक्रम में गुस्सा हुए CM Yogi, जनसेवकों को लगाई फटकार

एजेंसी, लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में प्रदेशभर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। करीब 50 से अधिक फरियादी अपनी शिकायत लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे।

राशन कार्ड न मिलने पर सख्त निर्देश सहारनपुर से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है और डीलर से राशन मांगने पर अभद्रता की जाती है। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और जनसेवकों को आमजन से सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुर्व्यवहार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।