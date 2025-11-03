UP में मुर्गा लड़ाई के नाम पर जुआ का खेल... 20 आरोपी गिरफ्तार, 9 जिंदा मुर्गे और 11 बाइक बरामद

डिजिटल डेस्क। कासगंड के सोरों कोतवाली पुलिस ने शनिवार देर शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्गा लड़ाकर जुआ खेल रहे 20 आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई गांव चंदवा के जंगल में गंगा की कटरी के पास की गई, जहां आरोपी हार-जीत की बाजी लगा रहे थे।
पुलिस ने मौके से ₹9,700 की नकदी, 11 मोटरसाइकिलें और नौ जिंदा मुर्गे बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में कई थाना क्षेत्रों के निवासी शामिल हैं जिनमें टिंबरपुर, मानपुर नगरिया, सहावर, गंजडुंडवारा, सुन्नगढ़ी, पटियाली, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद जिले के लोग भी शामिल हैं।
सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि क्षेत्र में जुए और सट्टे जैसी अवैध प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सके।
कोतवाली प्रभारी ने कहा कि अवैध जुआ या पशु क्रूरता जैसी घटनाओं में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रामीणों से अपील की गई है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।