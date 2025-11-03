मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP में मुर्गा लड़ाई के नाम पर जुआ का खेल... 20 आरोपी गिरफ्तार, 9 जिंदा मुर्गे और 11 बाइक बरामद

    UP News: सोरों कोतवाली पुलिस ने मुर्गा लड़ाकर हार-जीत की बाजी लगाने वाले 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9700 रुपये नकद और 11 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 03:32:44 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 03:32:44 PM (IST)
    UP में मुर्गा लड़ाई के नाम पर जुआ का खेल... 20 आरोपी गिरफ्तार, 9 जिंदा मुर्गे और 11 बाइक बरामद
    गिरफ्तार किए गए आरोपी।

    HighLights

    1. कासगंज के सोरों कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई
    2. मुर्गा लड़ाई में जुआ खेलते 20 आरोपी किए गिरफ्तार
    3. मौके से नकद, 9 जिंदा मुर्गे और 11 बाइक बरामद

    डिजिटल डेस्क। कासगंड के सोरों कोतवाली पुलिस ने शनिवार देर शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्गा लड़ाकर जुआ खेल रहे 20 आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई गांव चंदवा के जंगल में गंगा की कटरी के पास की गई, जहां आरोपी हार-जीत की बाजी लगा रहे थे।

    9,700 रुपये नकद और 11 बाइक बरामद

    पुलिस ने मौके से ₹9,700 की नकदी, 11 मोटरसाइकिलें और नौ जिंदा मुर्गे बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में कई थाना क्षेत्रों के निवासी शामिल हैं जिनमें टिंबरपुर, मानपुर नगरिया, सहावर, गंजडुंडवारा, सुन्नगढ़ी, पटियाली, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद जिले के लोग भी शामिल हैं।


    आरोपियों पर जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज

    सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि क्षेत्र में जुए और सट्टे जैसी अवैध प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सके।

    यह भी पढ़ें- 'ज्यादा मत बोल, वरना बस चढ़ा दूंगा...', कानपुर में बस चालक की दबंगई, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दी खुले आम धमकी

    पुलिस की सख्त चेतावनी

    कोतवाली प्रभारी ने कहा कि अवैध जुआ या पशु क्रूरता जैसी घटनाओं में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रामीणों से अपील की गई है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.