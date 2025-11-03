UP में मुर्गा लड़ाई के नाम पर जुआ का खेल... 20 आरोपी गिरफ्तार, 9 जिंदा मुर्गे और 11 बाइक बरामद

डिजिटल डेस्क। कासगंड के सोरों कोतवाली पुलिस ने शनिवार देर शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्गा लड़ाकर जुआ खेल रहे 20 आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई गांव चंदवा के जंगल में गंगा की कटरी के पास की गई, जहां आरोपी हार-जीत की बाजी लगा रहे थे।

9,700 रुपये नकद और 11 बाइक बरामद पुलिस ने मौके से ₹9,700 की नकदी, 11 मोटरसाइकिलें और नौ जिंदा मुर्गे बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में कई थाना क्षेत्रों के निवासी शामिल हैं जिनमें टिंबरपुर, मानपुर नगरिया, सहावर, गंजडुंडवारा, सुन्नगढ़ी, पटियाली, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद जिले के लोग भी शामिल हैं।