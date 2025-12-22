सीएम योगी का ‘रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल’ बनेगा राष्ट्रीय मानक, नदी संरक्षण में यूपी ने रचा इतिहास

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश ने नदी संरक्षण के क्षेत्र में एक नई और प्रभावशाली मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में लागू किए गए ‘रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल’ को अब केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करने जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नदी संरक्षण में ड्रोन तकनीक अपनाने वाला देश का प्रथम और अग्रणी राज्य बन गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर नदी पुनरुद्धार की दिशा तय करेगा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस अभिनव पहल से प्रदेश की नदियों का न केवल कायाकल्प हो रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का यह मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर नदी पुनरुद्धार की दिशा तय करेगा।