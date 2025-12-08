सीएम योगी ने लोगों के नाम साझा की 'योगी की पाती', जनता से मांगा सहयोग

डिजिटल डेस्कः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कई संदिग्ध नागरिकों की पहचान सामने आने के बाद राज्य सरकार इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी में जुट गई है।

पत्र जारी कर लोगों से सहयोग की अपील की इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नाम एक पत्र जारी कर लोगों से सहयोग की अपील की है। एक्स पर साझा किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और प्रभावी कानून-व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।