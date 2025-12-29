शीतलहर के बावजूद इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़... New Year ले पहले काशी से वृंदावन तक जनसैलाब

डिजिटल डेस्क: कड़ाके की शीतलहर के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे उत्सव जैसा माहौल बन गया है। वर्ष के अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और नववर्ष की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। इसी कारण मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ रही है।

काशी विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि और मथुरा-वृंदावन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच नववर्ष से पहले आगरा और मथुरा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी आमद देखी जा रही है। मंदिरों की नगरी वृंदावन में रविवार को करीब एक लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।