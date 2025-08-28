मेरी खबरें
    ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस की जनरल बोगी के शौचालय में युवक का शव फंदे से लटका मिला। आरपीएफ ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला। जेब से नकद और झुमका बरामद हुआ। डॉक्टरों ने चोटों के निशान की पुष्टि की। अभी तक पहचान नहीं हुई है, पुलिस आत्महत्या समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 06:45:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 07:37:42 AM (IST)
    ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस : जनरल बोगी के शौचालय में युवक का शव मिला, जांच शुरू
    ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस में युवक का शव मिला

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी के शौचालय में बुधवार सुबह एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने शौचालय का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला।

    ट्रेन को तत्काल बुढ़वल जंक्शन पर रोका

    आरपीएफ के अनुसार, ट्रेन सुबह बरौनी से ग्वालियर जा रही थी। करीब साढ़े आठ बजे कंट्रोल रूम को जानकारी मिली कि जनरल बोगी का एक यात्री लंबे समय से शौचालय के अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रहा। ट्रेन को तत्काल बुढ़वल जंक्शन पर रोका गया। आरपीएफ कर्मियों ने जब दरवाजा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांककर देखा गया तो युवक गमछे के सहारे फंदे से लटका मिला।

    दो हजार रुपये नकद और एक झुमका बरामद

    पुलिस ने शव को सीएचसी रामनगर भेजा, जहां डॉक्टरों ने शव पर चोटों के निशान की पुष्टि की। तलाशी के दौरान मृतक की जेब से दो हजार रुपये नकद और एक झुमका बरामद हुआ। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

    ट्रेन का संचालन प्रभावित रहा

    बुढ़वल आरपीएफ इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन अन्य संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। बोगी के यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और हर बिंदु पर गहन जांच की जा रही है। अचानक हुई इस घटना से ट्रेन का संचालन प्रभावित रहा और यात्रियों में भय का माहौल बन गया। पुलिस अब मृतक की पहचान और वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है।

