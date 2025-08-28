ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस : जनरल बोगी के शौचालय में युवक का शव मिला, जांच शुरू

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी के शौचालय में बुधवार सुबह एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने शौचालय का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला।

आरपीएफ के अनुसार, ट्रेन सुबह बरौनी से ग्वालियर जा रही थी। करीब साढ़े आठ बजे कंट्रोल रूम को जानकारी मिली कि जनरल बोगी का एक यात्री लंबे समय से शौचालय के अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रहा। ट्रेन को तत्काल बुढ़वल जंक्शन पर रोका गया। आरपीएफ कर्मियों ने जब दरवाजा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांककर देखा गया तो युवक गमछे के सहारे फंदे से लटका मिला।

दो हजार रुपये नकद और एक झुमका बरामद

पुलिस ने शव को सीएचसी रामनगर भेजा, जहां डॉक्टरों ने शव पर चोटों के निशान की पुष्टि की। तलाशी के दौरान मृतक की जेब से दो हजार रुपये नकद और एक झुमका बरामद हुआ। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

ट्रेन का संचालन प्रभावित रहा

बुढ़वल आरपीएफ इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन अन्य संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। बोगी के यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और हर बिंदु पर गहन जांच की जा रही है। अचानक हुई इस घटना से ट्रेन का संचालन प्रभावित रहा और यात्रियों में भय का माहौल बन गया। पुलिस अब मृतक की पहचान और वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है।