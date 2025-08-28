मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP News: फर्जी एप से करोड़ों की ठगी, गोंडा का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयुष शुक्ला चढ़ा पुलिस के हत्थे

    फर्जी गेमिंग एप ठगी का मास्टरमाइंड इंजीनियर आयुष शुक्ला गोंडा से गिरफ्तार हुआ। अलीगढ़ का मनमोहन भी पकड़ा गया है। गिरोह ने 25 बैंक खातों से करीब 11 करोड़ का लेनदेन किया। सरगना हाफिज अली ने ठगी से अरबों की संपत्ति बनाई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 05:50:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 05:50:13 AM (IST)
    UP News: फर्जी एप से करोड़ों की ठगी, गोंडा का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयुष शुक्ला चढ़ा पुलिस के हत्थे
    UP News: फर्जी एप से करोड़ों की ठगी

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फर्जी गेमिंग एप ठगी का बड़ा राजफाश किया है। गिरोह का मुख्य सरगना और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयुष शुक्ला को गोंडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अलीगढ़ निवासी मनमोहन भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यह गिरोह आम लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है।

    खाते से ठगी की रकम का लेनदेन

    पुलिस जांच में सामने आया है कि गोंडा के नवाबगंज निवासी हाफिज अली ने अपने रिश्तेदार के नाम पर कॉरपोरेट बैंक खाता खुलवाया था। इसी खाते से ठगी की रकम का लेनदेन होता था। अब तक की जांच में पता चला है कि हाफिज अली ने ठगी से कमाए पैसों से ईंट भट्ठे, महंगे मकान और लगभग 300 बीघा जमीन खरीदी है। उसकी संपत्ति का मूल्य तीन अरब रुपये से अधिक आंका जा रहा है।

    77 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन

    शनिवार को पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े दस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद बुधवार को आयुष शुक्ला पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि अलीगढ़ निवासी मनमोहन भी इस ठगी में शामिल था, जो एक युवती के नाम पर कॉरपोरेट खाते से लेनदेन करता था। हाल ही में उसने 77 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन किया था।

    फर्जी गेमिंग एप तैयार

    पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि आयुष शुक्ला मूल रूप से गोंडा का रहने वाला है और लखनऊ के महंगे होटलों से गिरोह को ऑपरेट करता था। गिरोह ने फर्जी गेमिंग एप तैयार किए, जिन पर लोग सट्टा लगाते थे और हमेशा हारते थे। हारने के बाद राशि सीधे कॉरपोरेट खातों में चली जाती थी।

    अब तक 25 बैंक खातों की जांच

    अब तक 25 बैंक खातों की जांच में करीब 11 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है। इनमें से कई खाते फ्रीज कराए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क देश ही नहीं, विदेशों तक फैला हुआ है। फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।

    इसे भी पढ़ें... 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले पर CM Mohan Yadav... लड़ाई मिल-बैठकर साथ लड़ें

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.