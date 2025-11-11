Delhi Blast Case में नई कड़ी, लखनऊ में ATS की छापेमारी, आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन से जुड़ाकनेक्शन

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस घटना के सिलसिले में मंगलवार को एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने लखनऊ के मड़ियांव इलाके में आईआईएम रोड, मुत्तकीपुर स्थित एक महिला डॉक्टर के घर पर छापा मारा। यह कार्रवाई फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े संबंधों की जांच के तहत की गई।
जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉ. शाहीन शाहिद, जो लखनऊ की रहने वाली हैं, को एक दिन पहले ही फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन की भूमिका सामने आई है। छापेमारी के दौरान डॉ. परवेज अंसारी, जो मकान मालिक हैं, के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। शाहीन की गाड़ी में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास भी मिला है।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर निवासी डॉ. आदिल को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में डॉ. मुजम्मिल का नाम उजागर किया। बाद में मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई और अब उसके नेटवर्क की जांच लखनऊ तक पहुंच गई है।
दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी आई-20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ था। धमाके में आसपास खड़ी छह गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और करीब 20 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए, जिन्हें लोकनायक अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर कश्मीरी गेट में भर्ती कराया गया है।
2011 में दिल्ली हाई कोर्ट की पार्किंग में हुए धमाके के बाद यह राजधानी का सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है। सोमवार शाम 6:52 बजे हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।