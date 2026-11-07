यूपी के 1.42 करोड़ छात्रों के चेहरों पर बिखरी धनतेरस की मुस्कान, थाली में सजा हलवे का स्वाद

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। त्योहारों की खुशियां समाज के हर वर्ग तक पहुंचें और बच्चों के चेहरे पर भी उत्सव की मुस्कान खिलाने की भावना के साथ उत्तर प्रदेश में धनतेरस के अवसर पर परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को विशेष भोजन परोसा गया। योगी सरकार की पीएम पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1.33 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में 1.42 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन में हलवा वितरित किया गया।

प्रदेश के 1.33 लाख से अधिक विद्यालयों में एक साथ आयोजित यह गतिविधि पीएम पोषण योजना के व्यापक क्रियान्वयन और विद्यालयों में बच्चों के लिए आनंदपूर्ण वातावरण बनाने के प्रयास को रेखांकित करती है। धनतेरस पर बच्चों की थाली में परोसा गया हलवा उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा करने की एक सामूहिक पहल बना।