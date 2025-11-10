मेरी खबरें
    खाकी कपड़े, काले जूते और पुलिस का ID कार्ड... UP के थानों में चोरी करता था हरियाणा का बर्खास्त सिपाही

    Crime: आगरा में ट्रांस यमुना थाने से चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हरियाणा पुलिस का बर्खास्त सिपाही, खाकी पैंट और काले जूते पहनकर थानों में खुद को सिपाही बताता था। वह थानों की बैरक में रुककर पुलिसकर्मियों के सामान और नकदी चोरी कर फरार हो जाता था। CCTV फुटेज से उसकी पहचान हुई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 01:49:48 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 01:49:48 PM (IST)
    खाकी कपड़े, काले जूते और पुलिस का ID कार्ड... UP के थानों में चोरी करता था हरियाणा का बर्खास्त सिपाही
    1. मुंशी का पर्स और डेबिट कार्ड चोरी।
    2. पिन डालकर निकाले 45 हजार रुपये।
    3. सीसीटीवी फुटेज से पहचान उजागर।

    डिजिटल डेस्क: आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही ने मुंशी का पर्स चोरी कर डेबिट कार्ड से 45 हजार रुपये निकाल लिए। आरोपी की पहचान सीसीटीवी कैमरों की मदद से की गई और पुलिस ने उसे हरियाणा के रेवाड़ी जिले से गिरफ्तार किया।

    ट्रांस यमुना थाना परिसर में बने सरकारी आवास से यह चोरी हुई थी। मुंशी आरक्षी कुशलपाल चौधरी सात सितंबर की सुबह रात्रि ड्यूटी के बाद आराम करने गए थे। दोपहर में जागने पर उन्हें पता चला कि उनकी वर्दी की जेब में रखा पर्स और पांच हजार रुपये गायब हैं। पर्स में डेबिट कार्ड के साथ एक पर्ची पर लिखा पिन भी था, जिससे आरोपी ने 45 हजार रुपये निकाल लिए और पर्स को झरना नाले के पास फेंक दिया।


    सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान वजीर सिंह निवासी बम्बोलिया, थाना सालवास, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के रूप में हुई। ACP छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि पुलिस टीम ने शनिवार रात रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया।

    पूछताछ में वजीर सिंह ने बताया कि वह 2001 में प्रादेशिक सेना में भर्ती हुआ था और 2006 में सेवा से हटा दिया गया। 2007 में हरियाणा पुलिस में सिपाही बना, लेकिन भर्ती घोटाले में शामिल होने के कारण वर्ष 2017 में बर्खास्त कर दिया गया और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।

    बर्खास्त होने के बाद वह हरियाणा पुलिस का आईकार्ड और वर्दी जैसे कपड़े पहनकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में पहुंचता था। खुद को सिपाही बताकर दबिश पर आने का बहाना बनाता और बैरक में रुककर पुलिसकर्मियों के पैसे और सामान चुरा लेता था। आरोपी के पास से तीन हजार रुपये नकद, मुंशी कुशलपाल का आईकार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

