खाकी कपड़े, काले जूते और पुलिस का ID कार्ड... UP के थानों में चोरी करता था हरियाणा का बर्खास्त सिपाही

डिजिटल डेस्क: आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही ने मुंशी का पर्स चोरी कर डेबिट कार्ड से 45 हजार रुपये निकाल लिए। आरोपी की पहचान सीसीटीवी कैमरों की मदद से की गई और पुलिस ने उसे हरियाणा के रेवाड़ी जिले से गिरफ्तार किया।

ट्रांस यमुना थाना परिसर में बने सरकारी आवास से यह चोरी हुई थी। मुंशी आरक्षी कुशलपाल चौधरी सात सितंबर की सुबह रात्रि ड्यूटी के बाद आराम करने गए थे। दोपहर में जागने पर उन्हें पता चला कि उनकी वर्दी की जेब में रखा पर्स और पांच हजार रुपये गायब हैं। पर्स में डेबिट कार्ड के साथ एक पर्ची पर लिखा पिन भी था, जिससे आरोपी ने 45 हजार रुपये निकाल लिए और पर्स को झरना नाले के पास फेंक दिया।