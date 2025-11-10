मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बाथरुम में नहाने गई मासूम नहीं लौटी, मां ने दरवाजा तोड़ा तो... उड़े होश, UP में गैस गीजर लीक होने से बच्ची की मौत

    UP News: अलीगढ़ शहर में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। सेना में कार्यरत देवेंद्र कुमार की बेटी मानवी, जो कक्षा छह की छात्रा थी, गैस गीजर लीक होने के कारण बाथरूम में दम घुटने से चल बसी। सुबह नहाने गई मानवी एक घंटे तक बाहर नहीं आई तो मां ने दरवाजा तोड़ा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 01:22:33 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 01:22:33 PM (IST)
    बाथरुम में नहाने गई मासूम नहीं लौटी, मां ने दरवाजा तोड़ा तो... उड़े होश, UP में गैस गीजर लीक होने से बच्ची की मौत
    UP News: बाथरूम में रखा गैस गीजर और मृत बालिका की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. कक्षा छह की छात्रा की बाथरूम में मौत।
    2. मां ने दरवाजा तोड़ा तो बेहोश मिली बेटी।
    3. अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

    डिजिटल डेस्क: अलीगढ़ में रविवार को हुई एक हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर दिया। गैस गीजर से लीक हुई गैस के कारण कक्षा छह में पढ़ने वाली छात्रा मानवी की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह सुबह करीब 11 बजे नहाने गई थी।

    उसकी मां नीतू, जो सासनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं, घरेलू कार्यों में व्यस्त थीं। बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई देती रही, जिससे उन्हें लगा कि बेटी नहा रही है। लेकिन करीब एक घंटे बाद भी जब मानवी बाहर नहीं आई तो मां को चिंता हुई।


    उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो बच्ची बेहोश अवस्था में मिली। उसे तुरंत मैक्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां से वरुण अस्पताल रेफर कर दिया। वहां सीपीआर और तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके।

    जानकारी मिलते ही जैसलमेर में तैनात सेना अधिकारी पिता देवेंद्र कुमार रात नौ बजे अलीगढ़ पहुंचे। बताया जा रहा है कि गैस गीजर से निकली जहरीली गैस के कारण बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी से मानवी का दम घुट गया।

    इस दुखद हादसे से परिवार सहित पूरा इलाका शोक में डूब गया है। शनिवार को ही मानवी ने अपना जन्मदिन मनाया था, और अगले ही दिन यह दर्दनाक घटना घट गई। जन्मदिन की तस्वीरें देख माता-पिता के आंसू थम नहीं रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- शादी के कुछ घंटे बाद दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत, वलीमा के दिन उठा जनाजा, मातम में बदलीं खुशियां

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.