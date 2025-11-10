बाथरुम में नहाने गई मासूम नहीं लौटी, मां ने दरवाजा तोड़ा तो... उड़े होश, UP में गैस गीजर लीक होने से बच्ची की मौत

डिजिटल डेस्क: अलीगढ़ में रविवार को हुई एक हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर दिया। गैस गीजर से लीक हुई गैस के कारण कक्षा छह में पढ़ने वाली छात्रा मानवी की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह सुबह करीब 11 बजे नहाने गई थी।
उसकी मां नीतू, जो सासनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं, घरेलू कार्यों में व्यस्त थीं। बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई देती रही, जिससे उन्हें लगा कि बेटी नहा रही है। लेकिन करीब एक घंटे बाद भी जब मानवी बाहर नहीं आई तो मां को चिंता हुई।
उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो बच्ची बेहोश अवस्था में मिली। उसे तुरंत मैक्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां से वरुण अस्पताल रेफर कर दिया। वहां सीपीआर और तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके।
जानकारी मिलते ही जैसलमेर में तैनात सेना अधिकारी पिता देवेंद्र कुमार रात नौ बजे अलीगढ़ पहुंचे। बताया जा रहा है कि गैस गीजर से निकली जहरीली गैस के कारण बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी से मानवी का दम घुट गया।
इस दुखद हादसे से परिवार सहित पूरा इलाका शोक में डूब गया है। शनिवार को ही मानवी ने अपना जन्मदिन मनाया था, और अगले ही दिन यह दर्दनाक घटना घट गई। जन्मदिन की तस्वीरें देख माता-पिता के आंसू थम नहीं रहे हैं।
