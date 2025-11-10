बाथरुम में नहाने गई मासूम नहीं लौटी, मां ने दरवाजा तोड़ा तो... उड़े होश, UP में गैस गीजर लीक होने से बच्ची की मौत

डिजिटल डेस्क: अलीगढ़ में रविवार को हुई एक हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर दिया। गैस गीजर से लीक हुई गैस के कारण कक्षा छह में पढ़ने वाली छात्रा मानवी की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह सुबह करीब 11 बजे नहाने गई थी।

उसकी मां नीतू, जो सासनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं, घरेलू कार्यों में व्यस्त थीं। बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई देती रही, जिससे उन्हें लगा कि बेटी नहा रही है। लेकिन करीब एक घंटे बाद भी जब मानवी बाहर नहीं आई तो मां को चिंता हुई।