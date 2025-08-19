UP में सर्पदंश के बाद अंधविश्वास का तांडव, परिजन युवक की लाश बांधकर गंग नहर में ले गए

डिजिटल डेस्क: बुलंदशहर जिले में अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मढैया खुर्द निवासी धीरज को सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिजन उसकी मौत मानने को तैयार नहीं हुए। जहर उतरने और धीरज के जीवित होने की आस में उन्होंने शव के पैर में रस्सी बांधकर गंग नहर में डाल दिया। इस घटना को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए।

रात में बिगड़ी हालत धीरज बाजार से लौटते समय एक दुकान में निकले सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया था। ग्रामीणों के अनुसार रास्ते में उसी सांप ने धीरज को डस लिया। घटना के बाद वह घर आया और खाना खाकर सो गया। आधी रात के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी परिजनों को जानकारी हुई कि धीरज को सांप ने डसा है। उसे तत्काल ऊंचागांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।