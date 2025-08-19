मेरी खबरें
    UP में सर्पदंश के बाद अंधविश्वास का तांडव, परिजन युवक की लाश बांधकर गंग नहर में ले गए

    UP News: बुलंदशहर के मढैया खुर्द निवासी धीरज को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने मृत घोषित किया, लेकिन परिजन अंधविश्वास में शव को गंग नहर में डालकर जहर उतरने की उम्मीद करते रहे। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 02:36:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 03:22:36 PM (IST)
    1. बुलंदशहर में सांप के डसने से मौत।
    2. अंधविश्वास में शव को नहर में छोड़ा।
    3. सांप पकड़ते समय गंवाई जान।

    डिजिटल डेस्क: बुलंदशहर जिले में अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मढैया खुर्द निवासी धीरज को सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिजन उसकी मौत मानने को तैयार नहीं हुए। जहर उतरने और धीरज के जीवित होने की आस में उन्होंने शव के पैर में रस्सी बांधकर गंग नहर में डाल दिया। इस घटना को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए।

    रात में बिगड़ी हालत

    धीरज बाजार से लौटते समय एक दुकान में निकले सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया था। ग्रामीणों के अनुसार रास्ते में उसी सांप ने धीरज को डस लिया। घटना के बाद वह घर आया और खाना खाकर सो गया। आधी रात के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी परिजनों को जानकारी हुई कि धीरज को सांप ने डसा है। उसे तत्काल ऊंचागांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    अंधविश्वास में पड़े परिजन

    युवक की मौत के बाद भी परिजन अंधविश्वास में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि जहर उतरने पर धीरज फिर से जीवित हो सकता है। इसी उम्मीद में परिजन उसका शव गंग नहर ले गए और पैर में रस्सी बांधकर पानी में डाल दिया।

    घटना की खबर फैलते ही नहर किनारे ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोग इस अंधविश्वास भरे दृश्य को देखकर हैरान रह गए। हालांकि चिकित्सकों ने साफ कर दिया कि धीरज की मौत सांप के जहर से हो चुकी है और उसे बचाना संभव नहीं था।

