दुबई क्रूज पर शाही शादी के बाद और गहराई ED की जांच, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर कसा शिकंजा

डिजिटल डेस्क। उन्नाव के चर्चित यूट्यूबर और फैंटेसी क्रिकेट इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बीच दुबई में आयोजित उनकी भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग ने एजेंसियों की शंकाओं को और गहरा कर दिया है। ईडी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और उससे जुड़े धनशोधन के मामलों में उनकी वित्तीय गतिविधियों की गहन जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 में अनुराग द्विवेदी ने अपनी 12 साल पुरानी मित्र तमन्ना से दुबई स्थित क्वीन एलिजाबेथ-2 क्रूज पर शादी की थी। इस समारोह में 130 से अधिक मेहमान शामिल हुए, जिन्हें पांच अलग-अलग फ्लाइट्स से दुबई ले जाया गया। जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि मेहमानों के हवाई टिकट, वीजा, होटल, खान-पान और स्थानीय भ्रमण का पूरा खर्च अनुराग ने स्वयं उठाया था। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं थे, उनके पासपोर्ट भी बनवाए गए।

पहले से एजेंसियों की रडार पर अनुराग पहले से ही जांच एजेंसियों की रडार पर थे, लेकिन इस शाही शादी के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विवाह से पहले हल्दी-मेहंदी जैसे कार्यक्रम हुए और मुख्य विवाह समारोह क्रूज के खुले डेक पर संपन्न हुआ। मेहमानों को 25 से अधिक लग्जरी होटलों में ठहराया गया और बुर्ज खलीफा व दुबई क्रीक जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराई गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों के अनुसार, प्रति मेहमान करीब दो लाख रुपये तक का खर्च आया। क्रूज बुकिंग, साज-सज्जा, लॉजिस्टिक्स और बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक व अभिनेता की प्रस्तुति को मिलाकर शादी का कुल खर्च कई करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह पूरा आयोजन ऐसे समय सामने आया है, जब ईडी अनुराग द्विवेदी की आय और खर्च से जुड़े स्रोतों की जांच कर रही है। एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल कर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार किया और उससे अर्जित रकम को हवाला के जरिये इधर-उधर किया।