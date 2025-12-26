मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दुबई क्रूज पर शाही शादी के बाद और गहराई ED की जांच, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर कसा शिकंजा

    उन्नाव के चर्चित यूट्यूबर और फैंटेसी क्रिकेट इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 10:54:41 AM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 10:54:41 AM (IST)
    दुबई क्रूज पर शाही शादी के बाद और गहराई ED की जांच, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर कसा शिकंजा
    अनुराग द्विवेदी फिर सवालों के घेरे में

    HighLights

    1. अनुराग द्विवेदी एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में हैं
    2. दुबई में आयोजित भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग ने शंकाओं को और गहराया है

    डिजिटल डेस्क। उन्नाव के चर्चित यूट्यूबर और फैंटेसी क्रिकेट इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बीच दुबई में आयोजित उनकी भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग ने एजेंसियों की शंकाओं को और गहरा कर दिया है। ईडी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और उससे जुड़े धनशोधन के मामलों में उनकी वित्तीय गतिविधियों की गहन जांच कर रही है।

    जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 में अनुराग द्विवेदी ने अपनी 12 साल पुरानी मित्र तमन्ना से दुबई स्थित क्वीन एलिजाबेथ-2 क्रूज पर शादी की थी। इस समारोह में 130 से अधिक मेहमान शामिल हुए, जिन्हें पांच अलग-अलग फ्लाइट्स से दुबई ले जाया गया। जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि मेहमानों के हवाई टिकट, वीजा, होटल, खान-पान और स्थानीय भ्रमण का पूरा खर्च अनुराग ने स्वयं उठाया था। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं थे, उनके पासपोर्ट भी बनवाए गए।


    पहले से एजेंसियों की रडार पर

    अनुराग पहले से ही जांच एजेंसियों की रडार पर थे, लेकिन इस शाही शादी के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विवाह से पहले हल्दी-मेहंदी जैसे कार्यक्रम हुए और मुख्य विवाह समारोह क्रूज के खुले डेक पर संपन्न हुआ। मेहमानों को 25 से अधिक लग्जरी होटलों में ठहराया गया और बुर्ज खलीफा व दुबई क्रीक जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराई गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों के अनुसार, प्रति मेहमान करीब दो लाख रुपये तक का खर्च आया। क्रूज बुकिंग, साज-सज्जा, लॉजिस्टिक्स और बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक व अभिनेता की प्रस्तुति को मिलाकर शादी का कुल खर्च कई करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

    यह पूरा आयोजन ऐसे समय सामने आया है, जब ईडी अनुराग द्विवेदी की आय और खर्च से जुड़े स्रोतों की जांच कर रही है। एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल कर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार किया और उससे अर्जित रकम को हवाला के जरिये इधर-उधर किया।

    10 ठिकानों पर छापेमारी

    ईडी की कोलकाता जोनल यूनिट ने हाल ही में लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और करीब 20 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। एजेंसी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लगभग तीन करोड़ रुपये की चल संपत्तियां फ्रीज की हैं, जिनमें बैंक खाते, एफडी और बीमा पॉलिसियां शामिल हैं। इसके अलावा उन्नाव स्थित आवास से लेम्बॉर्गिनी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं।

    ईडी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 में बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एजेंसी का कहना है कि अनुराग द्विवेदी फिलहाल दुबई में हैं और कई समन जारी होने के बावजूद अब तक पेश नहीं हुए हैं।

    इसे भी पढ़ें- प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर ट्रेलर की कार से टक्कर, बचने के प्रयास में रोडवेज बस गड्ढे में गिरी, 14 घायल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.