'UP Police कर रही फर्जी एनकाउंटर', सपा महासचिव का BJP गवर्नमेंट पर हमला, कहा- 2027 में बनेगी SP की सरकार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिनमें सभी अपराधियों के पैर में ही गोली मारी जा रही है। यादव ने कहा कि यह सब केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है ताकि सरकार अपनी छवि सुधार सके।
प्रो. यादव सोमवार को बरनाहल क्षेत्र के गांव नगला हरलाल पहुंचे, जहां उन्होंने पीडीए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की विदेश नीति पूरी तरह विफल साबित हो रही है। अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं।
उन्होंने कहा कि चीन की नीतियों पर मोदी सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पहले ही कहा था कि भारत को खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है। हाल ही में पाकिस्तान को चीन द्वारा दिए गए समर्थन ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है।
सपा महासचिव ने कहा कि आजादी के बाद इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है।
रामगोपाल यादव ने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव, संतोष यादव, रजंती शाक्य, कर्मवीर शाक्य, रमन यादव, अनी यादव, विकास यादव और शालू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
