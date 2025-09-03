UP News: लखनऊ ने बेहटा में भयानक विस्फोट, जमीन के 20 फीट नीचे दबे पटाखों से दहला इलाका

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बेहटा गांव बुधवार सुबह-सुबह धमाके से दहल उठा। बेहटा गांव में भयंकर विस्फोट हुआ, जो जमीन में करीब 20 फीट नीचे दबाए गए पटाखों के कारण हुआ। ये वही पटाखें हैं, जिन्हें पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान बरामद किया गया था और नष्ट करने के लिए जमीन में गहरे गाड़ दिया गया था। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आयी है।

बता दें कि बेहटा गांव में ही रविवार के सुबह अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्टफोट हुआ था। इस हादसे में फैक्ट्री के संचालक और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। जबकि कुछ लोग घायल हो गए थे। यह विस्फोट इतना भयानक था कि, फैक्ट्री संचालक आलम के घर की दीवारें और छत तक उढ़ गई थी। वहीं आस-पास के मकानों को भी क्षति पहुंची थी।