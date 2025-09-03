मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP News: लखनऊ ने बेहटा में भयानक विस्फोट, जमीन के 20 फीट नीचे दबे पटाखों से दहला इलाका

    लखनऊ के बेहटा में बुधवार को सुबह 6 बजे तेज धमाका हो गया। यह धमाका जमीन के नीचे दबाए गए पटाखों और विस्फोटकों के कारण हुआ है। ये वही विस्फोटक सामान है, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर नष्ट करने के लिए जमीन के नीचे दबा दिया था।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 11:39:27 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 12:49:41 PM (IST)
    UP News: लखनऊ ने बेहटा में भयानक विस्फोट, जमीन के 20 फीट नीचे दबे पटाखों से दहला इलाका
    जमीन के नीचे दबाए गए पटाखों में विस्फोट (AI जनित सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. बेहटा में जमीने के नीचे दबे विस्फोटकों में धमाका
    2. पुलिस ने पटाखों को नष्ट करने के लिए दबाया था
    3. अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद हुई कार्रवाई

    एजेंसी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बेहटा गांव बुधवार सुबह-सुबह धमाके से दहल उठा। बेहटा गांव में भयंकर विस्फोट हुआ, जो जमीन में करीब 20 फीट नीचे दबाए गए पटाखों के कारण हुआ। ये वही पटाखें हैं, जिन्हें पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान बरामद किया गया था और नष्ट करने के लिए जमीन में गहरे गाड़ दिया गया था। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आयी है।

    बता दें कि बेहटा गांव में ही रविवार के सुबह अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्टफोट हुआ था। इस हादसे में फैक्ट्री के संचालक और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। जबकि कुछ लोग घायल हो गए थे। यह विस्फोट इतना भयानक था कि, फैक्ट्री संचालक आलम के घर की दीवारें और छत तक उढ़ गई थी। वहीं आस-पास के मकानों को भी क्षति पहुंची थी।

    वहीं रविवार शाम भी बेहटा में विस्फोट हुआ था, जिसमें एक गाय की मौत हो गई थी और एक भैंस जख्मी हो गई थी। इन हादसों के बाद ही पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी कर अवैध कई किलो निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे, बारूद जब्त किया था। जिसे नष्ट करने के लिए या तो पानी में फंका गया या जमीन में गहरे गाड़ दिया गया था।

    यह भी पढ़ें- जीजा-साली का अजब प्रेम... दोनों बहनों संग रहने को तैयार युवक, परिवार में मचा हड़कंप

    बुधवार सुबह जो धमाका हुआ वह इन्हीं पटाखों के कारण हुआ। गनिमत यह रही कि इस विस्फोट में किसी को चोट नहीं आयी। हालांकि सुबह-सुबह हुए धमाके से लोगों में दहशत फैल गया। घटना की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। साथ ही बन निरोधक दस्ता और फारेंसिक टीम भी धमाके के कारणों की जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.