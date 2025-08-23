UP में रिश्ते शर्मसार... चचेरे भाई ने 14 साल की बहन के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

ब्यूरो, बागपत। यूपी के बागपत के छपरौली थाना के एक गांव से भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी चचेरी बहन को खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित पिता के तहरीर पर आरोपित युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

14 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती रात करीब 10 बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी घर के सामने गली में खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी अपनी चचेरी बहन का मुंह दबाकर पास के ज्वार के खेत में ले गया। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया।