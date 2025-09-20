उत्तर प्रदेश के बहराइच में रातों को 'खुलेआम घूम रही मौत', गांव वाले पेड़ों पर रहने को मजबूर, जानिए क्या है मामला

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इन दिनों भेड़िए का आतंक फैला हुआ है, जिले के ग्रामीण इलाके में भेड़िए ने ऐसा खौफ फैला रखा है कि गांव के लोग पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रात गुजार रहे हैं। क्षेत्र में भेड़िए ने पिछले 10 दिनों में कई लोगों पर हमला किया है। जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वन विभाग के लोग भी इस खूंखार भेड़िए को पकड़ने में विफल है।

जानकारी के अनुसार, जिले में फखरपुर ब्लॉक स्थित मंझारा तौकली इलाके में एक भेड़िया खुलेआम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस कारण गांव के किसानों की रातें खौफ में कट रही हैं। मजबूरी में किसान और गांव के लोग पेड़ों पर मचान बनाकर और ट्रेक्टरों की ट्रॉलियों में रात गुजार रहे हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं रात को अचानक गन्ने के खेत से निकलकर भेड़िया उनपर हमला न कर दे।