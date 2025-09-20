मेरी खबरें
    उत्तर प्रदेश के बहराइच में रातों को 'खुलेआम घूम रही मौत', गांव वाले पेड़ों पर रहने को मजबूर, जानिए क्या है मामला

    उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इन दिनों गजाधरपुर में भेड़िये के आतंक से गांव के लोगों के में दहशत है। पिछले 10 दिनों में भेड़िए ने 2 बच्चों की जान ले ली है, वहीं 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। ऐसे में गांव के लोग रात को पेड़ों पर मचान बनाकर और ट्रेक्टरों की ट्रालियों में रहने को मजबूर हैं।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 03:15:29 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 03:16:29 PM (IST)
    बहराइच में भेड़िए का आतंक

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इन दिनों भेड़िए का आतंक फैला हुआ है, जिले के ग्रामीण इलाके में भेड़िए ने ऐसा खौफ फैला रखा है कि गांव के लोग पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रात गुजार रहे हैं। क्षेत्र में भेड़िए ने पिछले 10 दिनों में कई लोगों पर हमला किया है। जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वन विभाग के लोग भी इस खूंखार भेड़िए को पकड़ने में विफल है।

    जानकारी के अनुसार, जिले में फखरपुर ब्लॉक स्थित मंझारा तौकली इलाके में एक भेड़िया खुलेआम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस कारण गांव के किसानों की रातें खौफ में कट रही हैं। मजबूरी में किसान और गांव के लोग पेड़ों पर मचान बनाकर और ट्रेक्टरों की ट्रॉलियों में रात गुजार रहे हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं रात को अचानक गन्ने के खेत से निकलकर भेड़िया उनपर हमला न कर दे।

    बता दें कि इस भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से पश्चिम बंगाल और भोपाल से स्पेशल टीम बुलाई गई, लेकिन इन टीमों के प्रयास भी विभल रहे हैं। वन विभाग की ओर से लगातार कोशिश जारी है, लेकिन कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है। भेड़िए को पकड़ने के लिए अब तक विभाग के कुल 11 टीमें बनाई हैं, लेकिन इन टीमों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है।

    खौफ के साए में रात बिताने को मजबूर गांव के लोगों का कहना है कि हमें इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं घने गन्ने के खेतों से बाहर निकलकर भेड़िया उनके परिवार को निवाला न बना ले। किसान रामपाल और चंद्रभान ने बताया कि हर साल हमारी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारी फसलें तबाह हो जाती थी, इस साल बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन जंगली जानवरों से परिवार को बचाना मुश्किल हो रहा है।

