    तीन बच्चों की मां ने भतीजे पर लगाया रेप केस, फिर थाने में आरोपी को पहनाई वरमाला...UP में अनोखी घटना

    UP के रामपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने लोगों को चौंका दिया है। यहां एक महिला ने पहले अपने भतीजे पर तीन साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही वही महिला उसी आरोपी भतीजे संग थाने पहुंची और वहां वरमाला डालकर शादी कर ली।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 08:55:31 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 08:55:31 AM (IST)
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    HighLights

    1. रेप केस के बाद थाने में हुई शादी
    2. UP में महिला ने भतीजे संग शादी
    3. पति बोला अभी तलाक नहीं हुआ

    एजेंसी, लखनऊ: उत्तर-प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र में एक अनोखी शादी का मामला चर्चा में है। एक महिला ने पहले अपने भतीजे पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया और बाद में उसी के साथ थाने में शादी कर ली। महिला तीन बच्चों की मां है और उसका पति पेशे से ड्राइवर है।

    कुछ दिन पहले महिला ने थाने में अपने जेठ के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में उसने आरोप लगाया कि भतीजा तीन साल से उसका दुष्कर्म कर रहा है। इस दौरान महिला की एक संतान तीन माह पहले ही हुई थी।

    थाने परिसर में ही भतीजे को पहनाई वरमाला

    गुरुवार को महिला अचानक उसी भतीजे के साथ थाने पहुंची। उसने पुलिस से कहा कि अब वह आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। इसके बाद महिला ने थाने परिसर में ही भतीजे को वरमाला पहनाई और भतीजे ने भी महिला के गले में माला डाल दी। महिला अपने साथ मंगलसूत्र और सिंदूर भी लाई थी। भतीजे ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरकर शादी की रस्म पूरी की। शादी के बाद महिला ने भतीजे के पैर भी छुए और फिर उसके साथ घर चली गई।

    पति से अभी तक नहीं हुआ तलाक

    महिला के पति ने हैरानी जताते हुए कहा कि उनका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जब भी वह काम पर बाहर जाते थे, भतीजा घर में दीवार फांदकर आ जाता था। कई बार समझाने के बावजूद दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने थाने में शादी कर ली।

    पटवाई थाना प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि महिला ने पहले भतीजे पर दुष्कर्म की रिपोर्ट कराई थी, लेकिन बाद में खुद ही कार्रवाई से इनकार कर दिया। हालांकि महिला की ओर से दर्ज मुकदमा अभी जांच के अधीन है।

