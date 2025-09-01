UP News: अब किसानों को आसानी से मिलेगी खाद, विभाग ने बनाई नई व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खरीफ सीजन में किसानों को बिना परेशानी समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। विभाग के आयुक्त एवं निबंधक योगेश कुमार ने सभी जिलों के सहायक और संयुक्त आयुक्तों व निबंधकों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके तहत खाद की आपूर्ति एम-पैक्स (बहुउद्देशीय सहकारी समितियों) के माध्यम से की जाएगी।

किसानों को जागरूक किया जाएगा उन्होंने निर्देश दिए कि समितियों के वितरण केंद्रों पर किसानों को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड और टेंट लगाए जाएं। पंक्ति में खड़े किसानों को बुलाने के लिए माइक या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए। बायोमेट्रिक पहचान में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए पास (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों की सफाई पर जोर दिया गया है। किसानों को भी जागरूक किया जाएगा कि मशीन पर अंगुली रखने से पहले वे अपनी अंगुली साफ करें, जिससे स्कैनिंग में दिक्कत न आए।