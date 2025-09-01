रीवा में लोकायुक्त की कार्रवाई... नायब तहसीलदार का रीडर दो हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार के रीडर देवेंद्र साकेत को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। बता दें कि आरोपी देवेंद्र साकेत पर रामनई के रहने वाले चंद्रकांत पांडे से जमीन के नक्शे को तरमीम कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था। सोमवार की दोपहर यह कार्रवाई नायब तहसीलदार के कक्ष में की गई।

नक्शा तरमीम करने के लिए मांगी रिश्वत पकड़े गए देवेंद्र साकेत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले को विवेचना में लिखा गया है। जानकारी देते हुए लोकायुक्त कार्यालय में पदस्थ यूपी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने बताया कि उक्त रीडर द्वारा रिश्वत के तौर पर 2000 रुपए लिए जा रहे थे। यह रिश्वत जमीन का नक्शा तरमीम करने के लिए ली जा रही थी। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रवीण सिंह परिहार, उप पुलिस अधीक्षक और संदीप सिंह भदौरिया, निरीक्षक शामिल रहे।