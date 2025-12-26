पीएम मोदी के राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के बाद लोग चुरा ले गए वहां रखे गमले, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क। अपनी तहजीब, नफासत और अदब के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले लखनऊ की छवि को गुरुवार शाम कुछ लोगों ने दागदार कर दिया। शाम-ए-अवध का नजारा देखने दूर-दूर से आने वाले लोगों को इस बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिसे शायद कोई देखना नहीं चाहता।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को समर्पित गुरुवार को लखनऊ के बसंत कुंज क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को समर्पित किया। कभी 30 एकड़ में फैले कूड़े के ढेर को पूरी तरह बदलकर इस स्थल को विकसित किया गया था। पूरे इलाके को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सड़क के दोनों ओर छोटे-छोटे सजावटी गमले लगाए गए थे, जिससे पूरा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था, लेकिन शाम होते-होते इस सुंदरता को बिगाड़ दिया गया।