पीएम मोदी के राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के बाद लोग चुरा ले गए वहां रखे गमले, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क। अपनी तहजीब, नफासत और अदब के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले लखनऊ की छवि को गुरुवार शाम कुछ लोगों ने दागदार कर दिया। शाम-ए-अवध का नजारा देखने दूर-दूर से आने वाले लोगों को इस बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिसे शायद कोई देखना नहीं चाहता।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को समर्पित
गुरुवार को लखनऊ के बसंत कुंज क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को समर्पित किया। कभी 30 एकड़ में फैले कूड़े के ढेर को पूरी तरह बदलकर इस स्थल को विकसित किया गया था। पूरे इलाके को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सड़क के दोनों ओर छोटे-छोटे सजावटी गमले लगाए गए थे, जिससे पूरा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था, लेकिन शाम होते-होते इस सुंदरता को बिगाड़ दिया गया।
गमले चोरी
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल और प्रेरणा स्थल रोड पर लगाए गए सजावटी गमले और पौधे लोग उठाकर ले जाने लगे। दुबग्गा थाना क्षेत्र की इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लोग गमले उठाने वालों को शर्मिंदा करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा।
पीएम के कार्यक्रम के बाद राजधानी में गमले और पौधों की चोरी की घटना चर्चा का विषय बन गई है। प्रेरणा स्थल रोड पर लगे सजावटी गमले और पौधे चोरी होने की पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम, जिला प्रशासन और लखनऊ विकास प्राधिकरण में हड़कंप मच गया है।
