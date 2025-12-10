ट्रेन से दिल्ली जा रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार
UP News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जंक्शन पर मंगलवार देर रात पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ ठाकुर उस समय लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे।
Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 11:58:25 AM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 11:59:09 AM (IST)
ट्रेन से दिल्ली जा रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार।
HighLights
- भूमि आवंटन मामले में चल रही है जांच
- पुलिस ने गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि
- पूछताछ के लिए देवरिया लेकर रवाना हो गई
डिजिटल डेस्कः उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जंक्शन पर मंगलवार देर रात पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, अमिताभ ठाकुर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे।
रात करीब दो बजे हुई गिरफ्तारी
रात करीब दो बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पहले से मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें एसी कोच से नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया। इसके बाद टीम उन्हें पूछताछ के लिए देवरिया लेकर रवाना हो गई।
भूमि आवंटन मामले में चल रही है जांच
अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि लगभग तीन माह पहले लखनऊ पुलिस ने दोनों के खिलाफ देवरिया में भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में एफआइआर दर्ज की थी। उनका कहना है कि संबंधित भूमि का कब्जा वे 25 वर्ष पहले ही छोड़ चुके थे।
पत्नी ने गिरफ्तारी पर क्या कहा?
पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन के अनुसार, उनके पति मंगलवार रात जरूरी कार्य से दिल्ली जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर में सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अचानक उन्हें ट्रेन से उतार लिया। नूतन के अनुसार, उस समय किसी ने गिरफ्तारी से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं दी।
गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि
बाद में लखनऊ पुलिस ने नूतन ठाकुर को फोन कर उनके पति अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि उन्हें देवरिया में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ने सोशल मीडिया पर पति की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई थी।
जीआरपी ने बयान जारी कर क्या कहा?
जीआरपी (Government Railway Police) प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्टेशन पर रुकते ही लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम पहले से मौजूद थी। ट्रेन रुकते ही उन्होंने पूर्व आइपीएस अधिकारी को कोच से नीचे उतारा और अपने साथ ले गई।