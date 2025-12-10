ट्रेन से दिल्ली जा रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार।

डिजिटल डेस्कः उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जंक्शन पर मंगलवार देर रात पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, अमिताभ ठाकुर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। रात करीब दो बजे हुई गिरफ्तारी रात करीब दो बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पहले से मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें एसी कोच से नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया। इसके बाद टीम उन्हें पूछताछ के लिए देवरिया लेकर रवाना हो गई। भूमि आवंटन मामले में चल रही है जांच अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि लगभग तीन माह पहले लखनऊ पुलिस ने दोनों के खिलाफ देवरिया में भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में एफआइआर दर्ज की थी। उनका कहना है कि संबंधित भूमि का कब्जा वे 25 वर्ष पहले ही छोड़ चुके थे।

पत्नी ने गिरफ्तारी पर क्या कहा? पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन के अनुसार, उनके पति मंगलवार रात जरूरी कार्य से दिल्ली जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर में सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अचानक उन्हें ट्रेन से उतार लिया। नूतन के अनुसार, उस समय किसी ने गिरफ्तारी से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं दी।