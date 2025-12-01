UP में 200 करोड़ लागत से बनेगा BJP का नया प्रदेश कार्यालय, अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा का एक नया और भव्य प्रदेश कार्यालय तैयार किया जाएगा, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 200 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नए कार्यालय के नक्शे और डिजाइन का विस्तृत अवलोकन किया। यह कार्यालय जियामऊ क्षेत्र में स्थित 58 हजार वर्ग फीट भूमि पर विकसित किया जाएगा, जो पहले ही खरीदी जा चुकी है।

नए प्रदेश कार्यालय के नक्शे और डिजाइन को दिल्ली से तैयार कराया गया है। इस आधुनिक भवन के निर्माण को अंतिम स्वीकृति नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय से मिलते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निर्माण की गुणवत्ता सर्वोत्तम स्तर की हो और सभी सुविधाएं अत्याधुनिक तकनीक से युक्त हों। उन्होंने सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिसके तहत प्रवेश और निकास द्वार से लेकर पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।