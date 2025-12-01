UP में 200 करोड़ लागत से बनेगा BJP का नया प्रदेश कार्यालय, अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा का एक नया और भव्य प्रदेश कार्यालय तैयार किया जाएगा, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 200 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नए कार्यालय के नक्शे और डिजाइन का विस्तृत अवलोकन किया। यह कार्यालय जियामऊ क्षेत्र में स्थित 58 हजार वर्ग फीट भूमि पर विकसित किया जाएगा, जो पहले ही खरीदी जा चुकी है।
नए प्रदेश कार्यालय के नक्शे और डिजाइन को दिल्ली से तैयार कराया गया है। इस आधुनिक भवन के निर्माण को अंतिम स्वीकृति नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय से मिलते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निर्माण की गुणवत्ता सर्वोत्तम स्तर की हो और सभी सुविधाएं अत्याधुनिक तकनीक से युक्त हों। उन्होंने सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिसके तहत प्रवेश और निकास द्वार से लेकर पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
निर्माण समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में कार्यालय में आवश्यक विभागों और सुविधाओं की विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई।
नए कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन और सभी प्रदेश महामंत्रियों, उपाध्यक्षों, प्रभारी तथा चुनाव प्रभारियों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे। हर कक्ष को आधुनिक केबिन सुविधा के साथ विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग एक हजार लोगों की क्षमता वाला विशाल प्रेक्षागृह भी तैयार किया जाएगा, ताकि बड़े कार्यक्रमों, बैठकों और आयोजनों का संचालन आसानी से किया जा सके।
कार्यालय परिसर में डिजिटल वार रूम, कॉल सेंटर, आईटी सेल तथा चुनाव प्रबंधन कक्ष जैसी उच्च तकनीकी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। पुस्तकालय और गेस्ट हाउस का निर्माण भी योजना का हिस्सा है। सुविधा बढ़ाने के लिए बेसमेंट पार्किंग और चार से पांच बड़े मीटिंग हॉल भी विकसित किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि नए कार्यालय के तैयार होने के बाद भी पुराना प्रदेश कार्यालय यथावत संचालित रहेगा। इसके साथ लखनऊ में भाजपा के दो अलग-अलग कार्यालय उपलब्ध होंगे, जो संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।
