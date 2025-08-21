मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 02:30:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 02:30:46 AM (IST)
    यूपी में लिव-इन से मर्डर तक... पूर्व प्रधान ने प्रेमिका के किए पांच टुकड़े, तीन कुएं और दो नदी में फेंके
    पूर्व प्रधान ने प्रेमिका के किए पांच टुकड़े

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के झांसी में सामने आया महिला हत्या का मामला प्रेम, ब्लैकमेलिंग और वीभत्सता की ऐसी कहानी है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। महेबा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल ने अपनी प्रेमिका रचना यादव की हत्या कर उसके पांच टुकड़े कर दिए और उन्हें कुएं व नदी में फेंक दिया।

    रिश्ते बिगड़ने के बाद पैसों की मांग और शादी का दबाव

    35 वर्षीय रचना यादव मूल रूप से मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली थी और करीब ढाई साल से संजय पटेल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। रिश्ते बिगड़ने के बाद वह पैसों की मांग और शादी का दबाव बना रही थी। आरोप है कि वह संजय से 25-30 लाख रुपये भी ले चुकी थी। इससे तंग आकर पूर्व प्रधान ने हत्या की साजिश रच डाली।

    महिला की गला दबाकर हत्या

    साजिश के तहत संजय ने रचना को कोर्ट मैरिज का झांसा देकर लखेरी बांध बुलाया। वहां उसके भतीजे संदीप पटेल और साथी दीपक अहिरवार ने मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के पांच टुकड़े किए गए। इनमें से तीन टुकड़े खेत के कुएं में और दो टुकड़े रेवन नदी में फेंक दिए गए।

    तीसरा आरोपी दीपक अहिरवार फरार

    13 अगस्त को पुलिस को कुएं से बोरे में भरे तीन टुकड़े मिले। सिर और पैर गायब होने से शिनाख्त मुश्किल थी। पुलिस ने 10 टीमें बनाकर गांव-गांव जानकारी जुटाई। इस बीच मृतका के भाई दीपक यादव ने फोटो देखकर पहचान की और बताया कि उसकी बहन रचना पूर्व प्रधान संजय पटेल के साथ रहती थी। पुलिस ने संजय और संदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी दीपक अहिरवार फरार है। पुलिस ने संजय की निशानदेही पर महिला का सिर रेवन नदी से बरामद कर लिया है, वहीं पैरों की तलाश अब भी जारी है।

