रात में प्रेमी संग नाबालिग बेटी को देख बौखलाया पिता, कुल्हाड़ी से काटी गर्दन; UP में ऑनर किलिंग केस

डिजिटल डेस्क: यूपी के फ़िरोज़ाबाद में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। सोमवार आधी रात को बेटी घर से गायब मिली और खेत में प्रेमी के साथ दिख गई। गुस्से में पिता ने हमला कर दिया और शव को खेत में छोड़कर घर लौट आया। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

बेटी को युवक के साथ देखकर किया वार जानकारी के अनुसार, फ़िरोज़ाबाद के इंद्रपाल बघेल सोमवार रात परिवार के साथ घर पर सो रहे थे। आधी रात करीब 12 बजे उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि बड़ी बेटी नेहा (16 वर्ष) अपने बिस्तर पर नहीं है। शक होने पर वह कुल्हाड़ी लेकर तलाश में निकले। घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत में चारपाई पर उन्होंने बेटी को एक युवक के साथ बैठा देखा। पिता को देख युवक भाग निकला, लेकिन इंद्रपाल गुस्से में बौखला गए और बेटी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।