    रात में प्रेमी संग नाबालिग बेटी को देख बौखलाया पिता, कुल्हाड़ी से काटी गर्दन; UP में ऑनर किलिंग केस

    UP Honor Killing: यूपी के फिरोज़ाबाद में एक पिता ने ऑनर किलिंग में अपनी किशोरी बेटी की हत्या कर दी। आधी रात को बेटी प्रेमी से मिलने खेत में गई थी, जहां पिता ने कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता इंद्रपाल को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी बरामद कर ली।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 03:31:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 03:49:49 PM (IST)
    रात में प्रेमी संग नाबालिग बेटी को देख बौखलाया पिता, कुल्हाड़ी से काटी गर्दन; UP में ऑनर किलिंग केस
    UP Honor Killing: उत्तर-प्रदेश के फिरोज़ाबाद में ऑनर किलिंग का मामला।

    HighLights

    1. यूपी में ऑनर किलिंग का मामला।
    2. पिता ने बेटी को कुल्हाड़ी से काटा।
    3. प्रेम संबंधों से नाराज था पिता।

    डिजिटल डेस्क: यूपी के फ़िरोज़ाबाद में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। सोमवार आधी रात को बेटी घर से गायब मिली और खेत में प्रेमी के साथ दिख गई। गुस्से में पिता ने हमला कर दिया और शव को खेत में छोड़कर घर लौट आया। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

    बेटी को युवक के साथ देखकर किया वार

    जानकारी के अनुसार, फ़िरोज़ाबाद के इंद्रपाल बघेल सोमवार रात परिवार के साथ घर पर सो रहे थे। आधी रात करीब 12 बजे उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि बड़ी बेटी नेहा (16 वर्ष) अपने बिस्तर पर नहीं है। शक होने पर वह कुल्हाड़ी लेकर तलाश में निकले। घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत में चारपाई पर उन्होंने बेटी को एक युवक के साथ बैठा देखा। पिता को देख युवक भाग निकला, लेकिन इंद्रपाल गुस्से में बौखला गए और बेटी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।

    बेटी की मौके पर हुई मौत

    हमले से नेहा की मौके पर ही मौत हो गई। शव को खेत में छोड़कर इंद्रपाल घर लौट आए और सो गए। मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया।

    गांव वालों से पूछताछ में सामने आया कि नेहा का पड़ोसी गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था। पुलिस ने जब इंद्रपाल से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने पहले टालमटोल किया, लेकिन बाद में टूटकर हत्या की बात स्वीकार कर ली। उनका कहना था कि बेटी के संबंधों के कारण बदनामी हो रही थी और गुस्से में उन्होंने हत्या कर दी।

    SSP सौरभ दीक्षित ने बताया कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। आरोपी पिता इंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

