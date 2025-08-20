रात में प्रेमी संग नाबालिग बेटी को देख बौखलाया पिता, कुल्हाड़ी से काटी गर्दन; UP में ऑनर किलिंग केस

डिजिटल डेस्क: यूपी के फ़िरोज़ाबाद में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। सोमवार आधी रात को बेटी घर से गायब मिली और खेत में प्रेमी के साथ दिख गई। गुस्से में पिता ने हमला कर दिया और शव को खेत में छोड़कर घर लौट आया। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, फ़िरोज़ाबाद के इंद्रपाल बघेल सोमवार रात परिवार के साथ घर पर सो रहे थे। आधी रात करीब 12 बजे उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि बड़ी बेटी नेहा (16 वर्ष) अपने बिस्तर पर नहीं है। शक होने पर वह कुल्हाड़ी लेकर तलाश में निकले। घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत में चारपाई पर उन्होंने बेटी को एक युवक के साथ बैठा देखा। पिता को देख युवक भाग निकला, लेकिन इंद्रपाल गुस्से में बौखला गए और बेटी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।
हमले से नेहा की मौके पर ही मौत हो गई। शव को खेत में छोड़कर इंद्रपाल घर लौट आए और सो गए। मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया।
यह भी पढ़ें- UP Crime: प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह, बेटी के रिश्ते से नाखुश परिजनों ने युवक को घर बुलाकर कुल्हाड़ी से काट डाला
गांव वालों से पूछताछ में सामने आया कि नेहा का पड़ोसी गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था। पुलिस ने जब इंद्रपाल से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने पहले टालमटोल किया, लेकिन बाद में टूटकर हत्या की बात स्वीकार कर ली। उनका कहना था कि बेटी के संबंधों के कारण बदनामी हो रही थी और गुस्से में उन्होंने हत्या कर दी।
SSP सौरभ दीक्षित ने बताया कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। आरोपी पिता इंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह भी पढ़ें- UP News: टीसी ने पर्स से रुपये निकाले, जंगल में उतारा; ट्रेन यात्रा के दौरान हेड कांस्टेबल की पत्नी से बदसलूकी