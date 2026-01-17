मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP के स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, लॉन्च हुआ UPPCL एप, एक क्लिक पर घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं

    UPPCL Smart App: उत्तर प्रदेश में बिजली सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए यूपीपीसीएल ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अपना नया मो ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 03:36:18 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 03:36:18 PM (IST)
    UP के स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, लॉन्च हुआ UPPCL एप, एक क्लिक पर घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं
    UP के स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए गुड न्यूज।

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए गुड न्यूज
    2. उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च हुआ UPPCL स्मार्ट एप
    3. अब मोबाइल से ही होगा मीटर रिचार्ज और बैलेंस चेक

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में बिजली सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए यूपीपीसीएल ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अपना नया मोबाइल एप्लिकेशन जारी कर दिया है। यह ऐप न केवल बिजली बिल के भुगतान को आसान बनाएगा, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके बिजली उपयोग पर पल-पल की निगरानी रखने की शक्ति भी देगा।

    ऐप की 5 सबसे बड़ी खासियतें

    • लाइव रीडिंग और बैलेंस: अब आप प्रतिदिन कितनी यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं, इसे ऐप पर लाइव देख सकते हैं। साथ ही, प्रीपेड मीटर में कितना बैलेंस बचा है, इसकी जानकारी भी होम स्क्रीन पर उपलब्ध होगी।

    • घर बैठे रिचार्ज: गूगल पे, फोन-पे या क्रेडिट कार्ड के जरिए सीधे ऐप से ही स्मार्ट मीटर रिचार्ज किया जा सकेगा।

    • शिकायत और समाधान: बिजली कटने या वोल्टेज की समस्या होने पर ऐप के जरिए ही शिकायत दर्ज होगी और उसका स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकेगा।

    • डिस्कनेक्शन की सुविधा: यदि आप अपना कनेक्शन कटवाना चाहते हैं, तो अब विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐप के माध्यम से ही आवेदन सबमिट किया जा सकेगा।

    • पारदर्शिता: बिजली खपत का पुराना डेटा और रिचार्ज हिस्ट्री एक क्लिक पर उपलब्ध होगी, जिससे बिलिंग में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी।

    पंजीकरण (Registration) कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

    2026 के नवीनतम इंटरफेस के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल बनाई गई है:

    • डाउनलोड: गूगल प्ले स्टोर या ऐपल स्टोर से “UPPCL Smart App” सर्च कर डाउनलोड करें।

    • साइन-अप: ऐप खोलकर 'Register' बटन दबाएं और अपना 10 अंकों का खाता नंबर (Account Number) दर्ज करें।

    • वेरिफिकेशन: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे भरकर अपना अकाउंट वेरीफाई करें।

    • पासवर्ड: अपनी पसंद का एक सिक्योर यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं। अब आप लॉगिन के लिए तैयार हैं।

    स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने का तरीका

    रिचार्ज की प्रक्रिया को अब और भी तेज कर दिया गया है:

    • ऐप में लॉगिन करते ही आपको 'Pay Now' या 'Recharge' का विकल्प दिखेगा।

    • अपना अकाउंट नंबर सुनिश्चित करें और वह राशि (Amount) भरें जितने का आप रिचार्ज करना चाहते हैं।

    • भुगतान के लिए UPI (QR Code), नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड में से अपनी पसंद का विकल्प चुनें।

    • पेमेंट सफल होते ही आपके स्मार्ट मीटर का बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाएगा।

    यह भी पढ़ें- खेती के साथ 'मोती' से होगी बंपर कमाई, एक सीप से ₹200 तक का मुनाफा, सरकार दे रही है 50% सब्सिडी

    अधिकारियों ने क्या कहा?

    यूपीपीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि इस ऐप का उद्देश्य उपभोक्ताओं और विभाग के बीच की दूरी को कम करना है। यह ऐप विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो व्यस्त जीवनशैली के कारण बिजली दफ्तर नहीं जा पाते। साथ ही, इससे विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।


    यूपीपीसीएल स्मार्ट एप काफी लाभकारी है। स्मार्ट एप रजिस्ट्रेशन और बिल से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए चार कर्मचारियों को लगाया गया है। गोमती नगर जोन में अभी तक हजारों की संख्या में यूपीपीसीएल स्मार्ट एप रजिस्टर हो चुके हैं। साथ ही जोन के ज्यादातर उपभोक्ताओं के पास सत्यापन कोड (ओटीपी) आ चुका है। वहीं, गोमती नगर जोन में व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया के लिए सहायक अभियंता व जेई तैनात किया गया है। इससे स्मार्ट मीटर व स्मार्ट एप के बारे में जागरूक कर रहे हैं- सुशील कुमार गर्ग, मुख्य अभियंता, गोमती नगर जोन।

    नोट : 2026 के नियमों के अनुसार, स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने पर बिजली स्वतः कट सकती है, इसलिए ऐप पर नियमित रूप से अपनी खपत और बैलेंस चेक करते रहें। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए उपभोक्ता यूपीपीसीएल के आधिकारिक पोर्टल या यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.