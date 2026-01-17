UP के स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, लॉन्च हुआ UPPCL एप, एक क्लिक पर घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में बिजली सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए यूपीपीसीएल ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अपना नया मोबाइल एप्लिकेशन जारी कर दिया है। यह ऐप न केवल बिजली बिल के भुगतान को आसान बनाएगा, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके बिजली उपयोग पर पल-पल की निगरानी रखने की शक्ति भी देगा।

यूपीपीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि इस ऐप का उद्देश्य उपभोक्ताओं और विभाग के बीच की दूरी को कम करना है। यह ऐप विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो व्यस्त जीवनशैली के कारण बिजली दफ्तर नहीं जा पाते। साथ ही, इससे विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

यूपीपीसीएल स्मार्ट एप काफी लाभकारी है। स्मार्ट एप रजिस्ट्रेशन और बिल से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए चार कर्मचारियों को लगाया गया है। गोमती नगर जोन में अभी तक हजारों की संख्या में यूपीपीसीएल स्मार्ट एप रजिस्टर हो चुके हैं। साथ ही जोन के ज्यादातर उपभोक्ताओं के पास सत्यापन कोड (ओटीपी) आ चुका है। वहीं, गोमती नगर जोन में व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया के लिए सहायक अभियंता व जेई तैनात किया गया है। इससे स्मार्ट मीटर व स्मार्ट एप के बारे में जागरूक कर रहे हैं- सुशील कुमार गर्ग, मुख्य अभियंता, गोमती नगर जोन।

नोट : 2026 के नियमों के अनुसार, स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने पर बिजली स्वतः कट सकती है, इसलिए ऐप पर नियमित रूप से अपनी खपत और बैलेंस चेक करते रहें। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए उपभोक्ता यूपीपीसीएल के आधिकारिक पोर्टल या यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।