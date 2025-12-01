यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए लखनऊ समेत इन चार जिलों में लगेगा रोजगार मेला

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश को डिजिटल, एआई और पर्यावरण-समर्थित नौकरियों का हब बनाने की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। युवाओं पर फोकस करते हुए शुरू की गई नई योजनाओं को विकसित यूपी, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने का महत्वपूर्ण जरिया माना जा रहा है।

4 जिलों में लगेंगे रोजगार मेले प्रदेश में जल्द ही लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में 100 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी और युवाओं को 15 हजार से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले लखनऊ में हुए तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ में करीब 100 कंपनियों ने 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी थी।