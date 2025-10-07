मेरी खबरें
    UP Crime: नाबालिग को भेजे अश्लील संदेश, छात्राओं से की अभद्रता... सरकारी शिक्षक फिर हुआ निलंबित

    UP Crime: आगरा के एत्मादपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक ब्रज किशोर उर्फ बंटी शर्मा को नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने और छात्राओं से अभद्रता के आरोप में दोबारा निलंबित कर दिया गया। उच्च न्यायालय से राहत न मिलने और जांच में सहयोग न करने पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने यह कार्रवाई की।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 01:49:17 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 01:49:17 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क, आगरा: एत्मादपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक शिक्षक ब्रज किशोर उर्फ बंटी शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। उन पर छात्राओं और विद्यालय के रसोइये के साथ अभद्रता करने, नाबालिग को अश्लील संदेश भेजने, स्कूल परिसर में शराब पीने और धूम्रपान करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों की पुष्टि जांच समिति ने की, जिसके बाद शिक्षक को पुनः सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

    यह मामला पहली बार तब सामने आया जब विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नाबालिग पुत्री को शिक्षक द्वारा मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजे गए। इस घटना से विद्यालय में हड़कंप मच गया। छात्राओं और रसोइये से अभद्र भाषा में बातचीत करने तथा रिवाल्वर लेकर विद्यालय आने के भी आरोप लगाए गए।

    चार सदस्यीय जांच समिति गठित

    जिला बेसिक शिक्षाधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसमें कल्पना कुमारी, नरेश पारस और महेश कांत शर्मा शामिल थे। समिति ने विस्तृत जांच के बाद शिक्षक को दोषी पाया। इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक का पहले निलंबन किया गया था।

    हालांकि, ब्रज किशोर ने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत से उन्हें अस्थायी राहत मिली और बहाली का आदेश जारी हुआ। इसके बाद उन्हें पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया। लेकिन जब प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू हुई, तो शिक्षक ने बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य या बयान प्रस्तुत नहीं किया।

    दोबारा निलंबित किया गया

    बेसिक शिक्षाधिकारी जितेंद्र गोंड ने बताया कि आरोपी शिक्षक को कई बार सुनवाई के लिए बुलाया गया। अंतिम चेतावनी भी दी गई, लेकिन उन्होंने न तो पेशी दी और न ही जांच में सहयोग किया। जांच में असहयोग और आरोप सिद्ध होने के आधार पर उन्हें दोषी मानते हुए दोबारा निलंबित किया गया है।

    अब यह रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी गई है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षक द्वारा बार-बार अनुशासनहीनता दिखाने और गंभीर आरोपों में लिप्त होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

