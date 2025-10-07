UP Crime: नाबालिग को भेजे अश्लील संदेश, छात्राओं से की अभद्रता... सरकारी शिक्षक फिर हुआ निलंबित

डिजिटल डेस्क, आगरा: एत्मादपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक शिक्षक ब्रज किशोर उर्फ बंटी शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। उन पर छात्राओं और विद्यालय के रसोइये के साथ अभद्रता करने, नाबालिग को अश्लील संदेश भेजने, स्कूल परिसर में शराब पीने और धूम्रपान करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों की पुष्टि जांच समिति ने की, जिसके बाद शिक्षक को पुनः सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

यह मामला पहली बार तब सामने आया जब विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नाबालिग पुत्री को शिक्षक द्वारा मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजे गए। इस घटना से विद्यालय में हड़कंप मच गया। छात्राओं और रसोइये से अभद्र भाषा में बातचीत करने तथा रिवाल्वर लेकर विद्यालय आने के भी आरोप लगाए गए।