मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP के किसान होंगे मालामाल : 2000 किसानों को मिलेगा चार गुना अधिक मुआवजा, क्रय दर निर्धारण समिति बनी

    Greater Bareilly Pilibhit Township Project: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) पीलीभीत रोड पर नई टाउनशिप विकसित करने जा रहा है। इसके लिए नौ गांवों से 267 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। योजना में शामिल 2000 किसानों को जिलाधिकारी के सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा मिलेगा। क्रय दर निर्धारण समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 12:22:40 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 12:48:42 PM (IST)
    UP के किसान होंगे मालामाल : 2000 किसानों को मिलेगा चार गुना अधिक मुआवजा, क्रय दर निर्धारण समिति बनी
    पीलीभीत रोड टाउनशिप के विकास के लिए नौ गांव के किसानों से भूमि ली जाएगी।

    HighLights

    1. पीलीभीत रोड टाउनशिप में किसानों की समृद्धि
    2. किसानों को अब मिलेगा चार गुना अधिक प्रतिकर
    3. बरेली के 9 गांवों से ली जाएगी 267 हेक्टेयर जमीन

    डिजिटल डेस्क: बरेली में पीलीभीत रोड पर नई टाउनशिप (Bareilly Pilibhit Township Project) का विकास शुरू होने जा रहा है, जिससे नौ गांवों के दो हजार से अधिक किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस टाउनशिप के लिए 267 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी और किसानों को भूमि के बदले जिलाधिकारी के सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।

    इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने क्रय दर निर्धारण समिति का गठन कर दिया है। समिति ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर भूमि खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। बीडीए का दावा है कि नवरात्र से पहले भूमि खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

    ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में मिलेगा चार गुना मुआवजा

    इस योजना में नौ गांवों की भूमि अधिग्रहित होगी, जो बड़े बाइपास से सटी हुई है। किसानों से संवाद कर उनकी सहमति ली जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार किसानों को आवास विकास के शासनादेश-2015 के तहत यह प्रतिकर मिलेगा। इससे पहले ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में भी किसानों को चार गुना मुआवजा मिला था।

    1152.42 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित

    ग्रेटर बरेली योजना के अंतर्गत 224 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर 1745 किसानों को 1152.42 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित किया गया था। इस सफलता को देखते हुए पीलीभीत रोड टाउनशिप को उसी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। कई किसान, जो पिछली योजना में छूट गए थे, अब स्वयं बीडीए से भूमि अधिग्रहण की अपील कर रहे हैं।

    बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि नई टाउनशिप किसानों और शहर दोनों के लिए लाभकारी होगी। दो हजार से अधिक किसानों को प्रतिकर मिलेगा और योजना शहर के विस्तारीकरण में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि बीडीए ने पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक भू-अर्जन किया है और यह योजना विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

    यह भी पढ़ें- UP Cyber Fraud: वीडियो कॉल रिसीव करते ही खाते से उड़ गए लाखों रुपये, बैंककर्मियों पर साजिश का आरोप

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.