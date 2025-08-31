UP के किसान होंगे मालामाल : 2000 किसानों को मिलेगा चार गुना अधिक मुआवजा, क्रय दर निर्धारण समिति बनी

डिजिटल डेस्क: बरेली में पीलीभीत रोड पर नई टाउनशिप (Bareilly Pilibhit Township Project) का विकास शुरू होने जा रहा है, जिससे नौ गांवों के दो हजार से अधिक किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस टाउनशिप के लिए 267 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी और किसानों को भूमि के बदले जिलाधिकारी के सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।

इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने क्रय दर निर्धारण समिति का गठन कर दिया है। समिति ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर भूमि खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। बीडीए का दावा है कि नवरात्र से पहले भूमि खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।