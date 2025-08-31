UP के किसान होंगे मालामाल : 2000 किसानों को मिलेगा चार गुना अधिक मुआवजा, क्रय दर निर्धारण समिति बनी

डिजिटल डेस्क: बरेली में पीलीभीत रोड पर नई टाउनशिप (Bareilly Pilibhit Township Project) का विकास शुरू होने जा रहा है, जिससे नौ गांवों के दो हजार से अधिक किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस टाउनशिप के लिए 267 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी और किसानों को भूमि के बदले जिलाधिकारी के सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने क्रय दर निर्धारण समिति का गठन कर दिया है। समिति ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर भूमि खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। बीडीए का दावा है कि नवरात्र से पहले भूमि खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
इस योजना में नौ गांवों की भूमि अधिग्रहित होगी, जो बड़े बाइपास से सटी हुई है। किसानों से संवाद कर उनकी सहमति ली जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार किसानों को आवास विकास के शासनादेश-2015 के तहत यह प्रतिकर मिलेगा। इससे पहले ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में भी किसानों को चार गुना मुआवजा मिला था।
ग्रेटर बरेली योजना के अंतर्गत 224 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर 1745 किसानों को 1152.42 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित किया गया था। इस सफलता को देखते हुए पीलीभीत रोड टाउनशिप को उसी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। कई किसान, जो पिछली योजना में छूट गए थे, अब स्वयं बीडीए से भूमि अधिग्रहण की अपील कर रहे हैं।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि नई टाउनशिप किसानों और शहर दोनों के लिए लाभकारी होगी। दो हजार से अधिक किसानों को प्रतिकर मिलेगा और योजना शहर के विस्तारीकरण में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि बीडीए ने पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक भू-अर्जन किया है और यह योजना विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम है।
