'जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, तब-तब मुझे...' पूर्व मिस्टर यूपी ने जिम में की आत्महत्या

डिजिटल डेस्क, आगरा: शुक्रवार शाम को कमला नगर मुख्य बाजार में स्थित बीस्ट फिटनेस जिम में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब जिम संचालक भरत सिंघानिया का शव फंदे से लटका मिला। 35 वर्षीय भरत मिस्टर आगरा और मिस्टर यूपी रह चुके थे। आत्महत्या का कारण अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

जिम में मिला शव बीस्ट फिटनेस जिम वी-मार्ट के ऊपर द्वितीय तल पर संचालित है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे जिम पहुंचे युवाओं ने भरत को पंखे से लटका देखा। वे तुरंत उन्हें नीचे उतारकर पास के बीएम हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

परिवार का हाल और शुरुआती जांच भरत के पिता अंगद सिंह का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। वे सिकंदरा क्षेत्र के मंगलम आधार अपार्टमेंट में अपनी मां बीना और पत्नी दीपशिखा के साथ रहते थे। दीपशिखा प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 3:52 बजे भरत से फोन पर बात हुई थी और उस समय सबकुछ सामान्य लग रहा था। किसी तरह के तनाव का अंदेशा नहीं हुआ। अचानक आत्महत्या ने परिवार को तोड़कर रख दिया है। पुलिस की जांच थानाध्यक्ष कमला नगर सुनीत शर्मा ने बताया कि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस भरत के मोबाइल, जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। पत्नी और मां से भी पूछताछ की गई, लेकिन वे भी आत्महत्या का कारण नहीं बता सकीं। पुलिस ने कहा कि हर पहलू की बारीकी से जांच होगी।