    Gym Owner Suicide: फिटनेस जगत को गहरा सदमा लगा है। बीस्ट फिटनेस जिम के संचालक और मिस्टर यूपी का खिताब जीत चुके बॉडी बिल्डर भरत सिंघानिया ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। उनका शव जिम में फंदे से लटका मिला। परिवार और दोस्तों को इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 08:49:55 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 08:49:55 AM (IST)
    'जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, तब-तब मुझे...' पूर्व मिस्टर यूपी ने जिम में की आत्महत्या
    जिम के संचालक और मिस्टर यूपी रह चुके भरत सिंघानिया की फाइल फोटो

    HighLights

    1. आगरा जिम संचालक ने की आत्महत्या
    2. मिस्टर यूपी रह चुके भरत सिंघानिया मृत
    3. इंस्टाग्राम पर डाला आखिरी दर्द भरा पोस्ट

    डिजिटल डेस्क, आगरा: शुक्रवार शाम को कमला नगर मुख्य बाजार में स्थित बीस्ट फिटनेस जिम में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब जिम संचालक भरत सिंघानिया का शव फंदे से लटका मिला। 35 वर्षीय भरत मिस्टर आगरा और मिस्टर यूपी रह चुके थे। आत्महत्या का कारण अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जिम में मिला शव

    बीस्ट फिटनेस जिम वी-मार्ट के ऊपर द्वितीय तल पर संचालित है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे जिम पहुंचे युवाओं ने भरत को पंखे से लटका देखा। वे तुरंत उन्हें नीचे उतारकर पास के बीएम हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    परिवार का हाल और शुरुआती जांच

    भरत के पिता अंगद सिंह का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। वे सिकंदरा क्षेत्र के मंगलम आधार अपार्टमेंट में अपनी मां बीना और पत्नी दीपशिखा के साथ रहते थे। दीपशिखा प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 3:52 बजे भरत से फोन पर बात हुई थी और उस समय सबकुछ सामान्य लग रहा था। किसी तरह के तनाव का अंदेशा नहीं हुआ। अचानक आत्महत्या ने परिवार को तोड़कर रख दिया है।

    पुलिस की जांच

    थानाध्यक्ष कमला नगर सुनीत शर्मा ने बताया कि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस भरत के मोबाइल, जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। पत्नी और मां से भी पूछताछ की गई, लेकिन वे भी आत्महत्या का कारण नहीं बता सकीं। पुलिस ने कहा कि हर पहलू की बारीकी से जांच होगी।

    मिस्टर आगरा और यूपी रह चुके थे भरत

    कोविड से पहले हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भरत ने मिस्टर यूपी का खिताब जीता था। इससे पहले वे मिस्टर आगरा भी रह चुके थे। फिटनेस जगत में भरत की पहचान एक मेहनती और समर्पित खिलाड़ी के रूप में थी।

    सोशल मीडिया पर दर्द भरे पोस्ट

    भरत इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सक्रिय थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 551 पोस्ट, 1961 फॉलोवर्स और यूट्यूब पर 162 वीडियो व 892 सब्सक्राइबर्स हैं। एक वीडियो में वे अस्पताल में भर्ती दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है – “पता नहीं किस्मत किस कलम से लिखी है, जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, तब-तब मुझे नया दर्द मिलता है।” यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

    दोस्तों और युवाओं में शोक

    जिम में आने वाले युवा और उनके जानने वाले इस खबर से स्तब्ध हैं। कई लोग इंटरनेट मीडिया पर भरत के पुराने वीडियो और तस्वीरें साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिटनेस की दुनिया में पहचान बनाने वाले भरत सिंघानिया का अचानक इस तरह दुनिया छोड़ देना सबको हैरान कर गया।

