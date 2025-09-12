मेरी खबरें
    Hajj Yatra 2026 : यूपी के 1249 यात्री नहीं जा सकेंगे हज, जानें क्या है दो बड़े कारण

    हज 2026 के लिए चुने गए उत्तर प्रदेश के 1249 यात्री इस साल यात्रा नहीं कर पाएंगे। इनमें से 964 यात्रियों ने हज खर्च की पहली किस्त 1.52 लाख रुपये जमा नहीं की, जबकि 285 लोगों ने निजी कारणों से यात्रा निरस्त करा दी। हज कमेटी ऑफ इंडिया जल्द ही दूसरी किस्त की तिथि घोषित करेगी।

    HighLights

    1. यूपी के 1249 चयनित यात्री हज 2026 पर नहीं जा सकेंगे।
    2. 964 ने पहली किस्त जमा नहीं की, 285 ने यात्रा खुद रद्द की।
    3. हज खर्च की दूसरी किस्त की तिथि अभी घोषित नहीं हुई।

    एजेंसी, लखनऊ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए चुने गए यात्रियों को पहली किस्त 20 अगस्त तक जमा करने का निर्देश दिया था। बाद में तिथि 25 अगस्त तक बढ़ाई गई। इसके बावजूद 964 यात्रियों ने रकम नहीं भरी। इसलिए अब उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा।

    निजी कारणों से पीछे हटे 285 यात्री

    हज यात्रा के लिए चुने गए 285 लोगों ने व्यक्तिगत कारणों से यात्रा रद्द करा दी है। इस तरह कुल 1249 लोग हज यात्रा से वंचित रहेंगे।

    कितने लोगों ने भरी किस्त?

    कुल 18,760 आवेदकों को इस बार हज के लिए चुना गया था। इनमें से 17,226 यात्रियों ने समय पर पहली किस्त जमा कर दी है। अब वही आगे यात्रा कर सकेंगे।

    दूसरी किस्त की तिथि जल्द

    उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज खर्च की दूसरी किस्त जमा करने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। जैसे ही हज कमेटी ऑफ इंडिया तिथि घोषित करेगी, यात्रियों को सूचित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि कई बार संदेश देने के बावजूद 1249 आवेदकों ने हज खर्च की पहली किस्त जमा नही की है। इन सभी आवेदकों का चयन निरस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हज कमेटी आफ इंडिया की ओर से हज खर्च की दूसरी किस्त जमा करने की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। वहां से तिथि घोषित होने के बाद हज यात्रियों को सूचित कर दिया जाएगा।

