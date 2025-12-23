ब्राह्मण बेटियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले संतोष वर्मा पर कानूनी शिकंजा, IAS अधिकारी के खिलाफ UP में मुकदमा दायर

डिजिटल डेस्क: ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरुण उपाध्याय ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किया।

परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने न्यायालय से आरोपी को तलब करने और कानून के तहत दंडित करने की मांग की है।

कोर्ट में दाखिल परिवाद के अनुसार, 26 नवंबर को एक समाचार पत्र में प्रकाशित IAS संतोष वर्मा के बयान को पढ़कर परिवादी की भावनाएं आहत हुईं। आरोप है कि आरक्षण के मुद्दे पर दिए गए बयान में ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को दोपहर तीन बजे एसीजेएम प्रथम शुभम वर्मा की अदालत में हुई।