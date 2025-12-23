नए Ration Card बनने का रास्ता साफ, अपात्रों के कार्ड निरस्त होने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू

डिजिटल डेस्क: देहात क्षेत्र में नया राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू हो गई है। इसके लिए पात्र लोगों को ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करना होगा। आवेदन के बाद विभागीय सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिससे सरकारी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में नए राशन कार्ड बनवाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब अपात्र लाभार्थियों के कार्ड निरस्त होने से जगह उपलब्ध हो गई है।
जिले में सात लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। शासन स्तर पर ऑनलाइन डाटा के माध्यम से आयकरदाता, वाहन स्वामी और अधिक भूमि रखने वाले लोगों की पहचान की गई। ऐसे अपात्रों की सूची जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय को भेजी गई, जहां सूची के आधार पर भौतिक सत्यापन कराया गया। अधिकांश मामलों में सूची सही पाई गई और अपात्र पाए गए लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए।
इस प्रक्रिया के बाद अब नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड बनवाने का अवसर मिलेगा। शहरी क्षेत्र में पहले से ही लक्ष्य के अनुसार राशन कार्डों की संख्या कम है, वहीं देहात क्षेत्र में लक्ष्य पूरा हो चुका था। आधार कार्ड से लिंक होने के कारण पूरा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध रहा, जिससे अपात्र लाभार्थियों की पहचान आसान हो गई।
जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त होने के बाद नए राशन कार्ड बनवाने का रास्ता साफ हो गया है। ऑनलाइन आवेदन लगातार आ रहे हैं और सत्यापन के बाद पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।
