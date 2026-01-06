मेरी खबरें
    रेलवे की अनूठी पहल, रन-थ्रू' ट्रेनों का ऐलान अनिवार्य, लोको पायलटों के परिजनों से अपील - 'सुनिश्चित करें पूरी नींद'

    हाल ही में खुर्जा जंक्शन और रोजा में हुई रेल घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। मुरादाबाद रेल मंडल के नए डीआरएम राजकुमार सिंह ने यात्रियों क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 11:07:18 AM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 11:07:18 AM (IST)
    रेलवे की अनूठी पहल, रन-थ्रू' ट्रेनों का ऐलान अनिवार्य, लोको पायलटों के परिजनों से अपील - 'सुनिश्चित करें पूरी नींद'
    रेलवे की अनूठी पहल, रन-थ्रू' ट्रेनों का ऐलान अनिवार्य

    HighLights

    1. छोटे स्टेशनों पर भी अनिवार्य होगा 'थ्रू-ट्रेन' अनाउंसमेंट
    2. लोको पायलटों की विशेष काउंसिलिंग, ड्यूटी से पहले नींद पर जोर
    3. हादसों के बाद मुरादाबाद मंडल में तकनीकी और परिचालन बदलाव

    एजेंसी, मुरादाबाद। हाल ही में खुर्जा जंक्शन और रोजा में हुई रेल घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। मुरादाबाद रेल मंडल के नए डीआरएम राजकुमार सिंह ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब छोटे स्टेशनों पर भी 'रन-थ्रू' (बिना रुके गुजरने वाली) ट्रेनों का अनाउंसमेंट अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पटरियों के पास मौजूद यात्री सतर्क रह सकें।

    हादसों से लिया सबक

    29 दिसंबर को खुर्जा जंक्शन पर एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी आमने-सामने आ गई थीं। हालांकि, लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन 200 मीटर पहले रुक गई और बड़ा हादसा टल गया। वहीं, 24 दिसंबर को रोजा में गरीब रथ की चपेट में आने से पांच लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं के बाद मंडल रेल प्रबंधक (DRM) संग्रह मौर्य को हटाकर राजकुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।


    लोको पायलटों को निर्देश और पारिवारिक सहयोग की अपील

    सोमवार को डीआरएम राजकुमार सिंह ने लोको पायलटों के साथ बैठक कर उनकी काउंसिलिंग की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि परिचालन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी शंका की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। इस दौरान एक अनूठी अपील लोको पायलटों के परिजनों से भी की गई। उनसे आग्रह किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि लोको पायलट ड्यूटी पर जाने से पहले घर पर पूरी नींद लें और तनावमुक्त रहें, ताकि ट्रेन चलाते समय उनकी एकाग्रता बनी रहे।

