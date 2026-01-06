रेलवे की अनूठी पहल, रन-थ्रू' ट्रेनों का ऐलान अनिवार्य, लोको पायलटों के परिजनों से अपील - 'सुनिश्चित करें पूरी नींद'

एजेंसी, मुरादाबाद। हाल ही में खुर्जा जंक्शन और रोजा में हुई रेल घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। मुरादाबाद रेल मंडल के नए डीआरएम राजकुमार सिंह ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब छोटे स्टेशनों पर भी 'रन-थ्रू' (बिना रुके गुजरने वाली) ट्रेनों का अनाउंसमेंट अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पटरियों के पास मौजूद यात्री सतर्क रह सकें।

हादसों से लिया सबक 29 दिसंबर को खुर्जा जंक्शन पर एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी आमने-सामने आ गई थीं। हालांकि, लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन 200 मीटर पहले रुक गई और बड़ा हादसा टल गया। वहीं, 24 दिसंबर को रोजा में गरीब रथ की चपेट में आने से पांच लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं के बाद मंडल रेल प्रबंधक (DRM) संग्रह मौर्य को हटाकर राजकुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।