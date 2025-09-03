मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Murder: इंस्टाग्राम से दोस्ती फिर अवैध संबंध, 52 वर्षीय महिला की 25 साल के प्रेमी ने की हत्या

    UP Murder: मैनपुरी पुलिस ने 52 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा किया है। इंस्टाग्राम पर बने संबंध और उधार दिए रुपये लौटाने के दबाव से नाराज प्रेमी अरुण ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिल्टर से अपनी तस्वीरें बदलकर महिला इंस्टाग्राम पर जवान दिखती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 11:03:15 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 11:03:15 AM (IST)
    UP Murder: इंस्टाग्राम से दोस्ती फिर अवैध संबंध, 52 वर्षीय महिला की 25 साल के प्रेमी ने की हत्या
    हत्याकांड की जानकारी देते मैनपुरी एएसपी नगर अरुण कुमार सिंह, साथ हैं CO सिटी संतोश कुमार सिंह।

    HighLights

    1. इंस्टाग्राम दोस्ती से शुरू हुआ प्रेम
    2. रुपये और शादी को लेकर विवाद
    3. मैनपुरी में महिला की हत्या खुलासा

    एजेंसी लखनऊ: मैनपुरी पुलिस ने 52 वर्षीय महिला की हत्या का राजफाश कर दिया है। खरपरी रजबहा किनारे झाड़ियों में 11 अगस्त को मिले शव की शिनाख्त फर्रुखाबाद के गांव जिठौली निवासी रानी के रूप में हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि मृतका की दोस्ती इंस्टाग्राम पर 25 वर्षीय अरुण राजपूत से हुई थी, जो गुड़गांव में कैंटर चालक है।

    डेढ़ साल पहले शुरू हुई दोस्ती अवैध संबंध में बदली

    करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुई इस दोस्ती ने दो महीने पहले अवैध संबंध का रूप ले लिया था। अरुण ने रानी से करीब डेढ़ लाख रुपये भी ले लिए थे। रानी लगातार रुपये वापस मांग रही थी और शादी के लिए दबाव बना रही थी। अरुण ने बताया कि रानी ने धमकी दी थी कि रुपये न लौटाने और शादी से इनकार करने पर वह उसे जेल भिजवा देगी।

    इसी दबाव से परेशान होकर अरुण ने हत्या की योजना बनाई। 10 अगस्त को उसने रानी को मैनपुरी बुलाया। बस से पहुंची रानी को अरुण ने ई-रिक्शा से खरपरी रजबहा तक लाया। वहां झाड़ियों में जाते ही रानी ने फिर रुपये और शादी की जिद की। नाराज अरुण ने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और मोबाइल लेकर भाग गया।

    इंस्टाग्राम पर फिल्टर से लगाती थी फोटो

    पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि रानी इंस्टाग्राम पर फिल्टर से तस्वीरें लगाती थी, जिनसे वह जवान और सुंदर दिखती थी। इसी वजह से अरुण उससे आकर्षित हुआ। लेकिन वास्तविक उम्र का पता चलने के बाद शादी का दबाव उसे भारी पड़ा।

    स्वाट प्रभारी जितेंद्र चंदेल के अनुसार, मृतका 9 अगस्त को अपनी बहन के घर गई थी और अगले दिन ससुराल जाने का बहाना बनाकर मैनपुरी आई थी। 21 अगस्त को स्वजन ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अब पुलिस ने आरोपी अरुण को जेल भेज दिया है।

    यह भी पढ़ें- Supreme Court का बड़ा फैसला: नौकरी में बने रहने के लिए टीचरों को TET जरूरी, पुराने शिक्षकों को दो साल की मोहलत

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.