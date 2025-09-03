UP Murder: इंस्टाग्राम से दोस्ती फिर अवैध संबंध, 52 वर्षीय महिला की 25 साल के प्रेमी ने की हत्या

एजेंसी लखनऊ: मैनपुरी पुलिस ने 52 वर्षीय महिला की हत्या का राजफाश कर दिया है। खरपरी रजबहा किनारे झाड़ियों में 11 अगस्त को मिले शव की शिनाख्त फर्रुखाबाद के गांव जिठौली निवासी रानी के रूप में हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि मृतका की दोस्ती इंस्टाग्राम पर 25 वर्षीय अरुण राजपूत से हुई थी, जो गुड़गांव में कैंटर चालक है।

डेढ़ साल पहले शुरू हुई दोस्ती अवैध संबंध में बदली करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुई इस दोस्ती ने दो महीने पहले अवैध संबंध का रूप ले लिया था। अरुण ने रानी से करीब डेढ़ लाख रुपये भी ले लिए थे। रानी लगातार रुपये वापस मांग रही थी और शादी के लिए दबाव बना रही थी। अरुण ने बताया कि रानी ने धमकी दी थी कि रुपये न लौटाने और शादी से इनकार करने पर वह उसे जेल भिजवा देगी।