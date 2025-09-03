UP Murder: इंस्टाग्राम से दोस्ती फिर अवैध संबंध, 52 वर्षीय महिला की 25 साल के प्रेमी ने की हत्या

एजेंसी लखनऊ: मैनपुरी पुलिस ने 52 वर्षीय महिला की हत्या का राजफाश कर दिया है। खरपरी रजबहा किनारे झाड़ियों में 11 अगस्त को मिले शव की शिनाख्त फर्रुखाबाद के गांव जिठौली निवासी रानी के रूप में हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि मृतका की दोस्ती इंस्टाग्राम पर 25 वर्षीय अरुण राजपूत से हुई थी, जो गुड़गांव में कैंटर चालक है।
करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुई इस दोस्ती ने दो महीने पहले अवैध संबंध का रूप ले लिया था। अरुण ने रानी से करीब डेढ़ लाख रुपये भी ले लिए थे। रानी लगातार रुपये वापस मांग रही थी और शादी के लिए दबाव बना रही थी। अरुण ने बताया कि रानी ने धमकी दी थी कि रुपये न लौटाने और शादी से इनकार करने पर वह उसे जेल भिजवा देगी।
इसी दबाव से परेशान होकर अरुण ने हत्या की योजना बनाई। 10 अगस्त को उसने रानी को मैनपुरी बुलाया। बस से पहुंची रानी को अरुण ने ई-रिक्शा से खरपरी रजबहा तक लाया। वहां झाड़ियों में जाते ही रानी ने फिर रुपये और शादी की जिद की। नाराज अरुण ने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और मोबाइल लेकर भाग गया।
पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि रानी इंस्टाग्राम पर फिल्टर से तस्वीरें लगाती थी, जिनसे वह जवान और सुंदर दिखती थी। इसी वजह से अरुण उससे आकर्षित हुआ। लेकिन वास्तविक उम्र का पता चलने के बाद शादी का दबाव उसे भारी पड़ा।
स्वाट प्रभारी जितेंद्र चंदेल के अनुसार, मृतका 9 अगस्त को अपनी बहन के घर गई थी और अगले दिन ससुराल जाने का बहाना बनाकर मैनपुरी आई थी। 21 अगस्त को स्वजन ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अब पुलिस ने आरोपी अरुण को जेल भेज दिया है।
