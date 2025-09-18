Transfer Posting: यूपी में 7 IPS समेत 64 अधिकारियों का तबादला, योगी सरकार ने कई ASP को सौंपी नई जिम्मेदारी
UP IPS Transfer Posting: यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए सात आईपीएस और 57 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 44 अपर पुलिस अधीक्षक और 13 पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं। हाल ही में पदोन्नत कई एएसपी को नई जिम्मेदारी मिली है। अनुज कुमार चौधरी को फिरोजाबाद भेजा गया।
Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 06:31:56 AM (IST)
Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 06:31:56 AM (IST)
एजेंसी, लखनऊ। यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए सात आईपीएस (UP IPS Transfer Posting) और 57 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 44 अपर पुलिस अधीक्षक और 13 पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं। हाल ही में पदोन्नति पाकर एएसपी बने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। संभल के सीओ/एएसपी अनुज कुमार चौधरी, जो अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहे, को एएसपी (ग्रामीण) फिरोजाबाद नियुक्त किया गया है।
नाम - वर्तमान तैनाती - नवीन तैनाती
- विजय प्रताप यादव (प्रथम) - सहायक सेनानायक/उपसेनानायक 48वीं वाहिनी पीएसी, सोनभद्र - उपसेनानायक 48वीं वाहिनी पीएसी, सोनभद्र।
- शीतांशु कुमार - सीओ/एएसपी एससीआरबी लखनऊ - एएसपी, पीएसी मुख्यालय।
- अभिषेक यादव - सीओ/एएसपी संबद्ध डीजीपी मुख्यालय - उपसेनानायक 6वीं वाहिनी एसएसएफ, अयोध्या।
- अमित कुमार राय - सीओ/एएसपी एटा - एएसपी (पश्चिम), लखीमपुर खीरी।
- आनन्द कुमार पांडेय - सहायक पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट आगरा - एएसपी (उत्तरी), देवरिया।
- अभिषेक कुमार सिंह - सीओ/एएसपी, एटीएस लखनऊ - एएसपी, एटीएस लखनऊ।
- प्रभार कुमार (द्वितीय) - सीओ/एएसपी केंद्रीय वस्त्र भंडार, कानपुर - एएसपी सीआइडी मुख्यालय लखनऊ।
- श्यामकान्त - सीओ/एएसपी बलिया - एएसपी बस्ती।
- बृजनन्दन राय - सीओ/एएसपी बलरामपुर - एएसपी (पश्चिम) प्रतापगढ़।
- संजीव कुमार दीक्षित - सीओ/एएसपी एसटीएफ लखनऊ - एएसपी एसटीएफ लखनऊ।
- डा.कृष्ण गोपाल सिंह - सीओ/एएसपी फतेहपुर - एएसनी (नगर), बिजनौर।
- दिनेश कुमार शुक्ला - सीओ/एएसपी सीतापुर - एएसपी (उत्तरी), बलिया।
- संतोष कुमार (तृतीय) - सीओ/एएसपी कासगंज - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
- राज कुमार पांडेय - सीओ/एएसपी पीटीसी सीतापुर - एएसपी (यातायात), गोरखपुर।
- सोहराब अालम - सीओ/एएसपी पीटीसी (रेलवे), झांसी - एएसपी केंद्रीय वस्त्र भंडार, कानपुर।
- प्रीति सिंह - सीओ/एएसपी एलआइयू मेरठ - एएसपी (नगर), झांसी।
- बाबा साहब वीर कुमार - सहायक पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी।
- ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह - एएसपी (नगर), झांसी - एएसपी अमेठी।
- रंजन सिंह - एएसपी (स्थापना) डीजीपी मुख्यालय - एएसपी (अपराध) डीजीपी मुख्यालय।
- गोपी नाथ सोनी - एएसपी (क्षेत्रीय) अभिसूचना बरेली - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ।
- राम अर्ज - एएसपी (क्षेत्रीय) अभिसूचना अयोध्या - एएसपी, पीटीएस जालौन।
- राहुल मिश्रा - एएसपी डीजीपी मुख्यालय से एएसपी (उत्तरी) देवरिया के लिए स्थानान्तरणाधीन - स्थानान्तरण निरस्त।
- विशाल यादव - एएसपी सीआइडी मुख्यालय - एएसपी लाजिस्टिक मुख्यालय।
- मनीष कुमार मिश्रा - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर - एएसपी (नक्सल) मीरजापुर।
- बंशराज सिंह यादव - उपसेनानायक 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद - एएसपी सीआइडी मुख्यालय।
- कुलदीप सिंह (प्रथम) - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज - एएसपी (उत्तरी) संभल।
- राज कुमार (द्वितीय) - उपसेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ - उपसेनानायक 34वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी।
- प्रकाश कुमार - एएसपी (पश्चिमी) लखीमपुर खीरी - एएसपी (ग्रामीण) बिजनौर।
- अनित कुमार - उपसेनानायक 4वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज - उपसेनानायक 9वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद।
- रचना मिश्रा - सेक्टर आफिसर, सीबीआइडी गोरखपुर - एएसपी पीटीएस गोरखपुर।
- सुशील कुमार गंगा प्रसाद - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी - एएसपी कासगंज।
- राजेश कुमार श्रीवास्तव - एएसपी (उत्तरी), संभल - एएसपी केंद्रीस आयुध भंडार, सीतापुर।
- डा.राकेश कुमार मिश्रा - एएसपी (ग्रामीण), मेरठ - एएसपी, पुलिस मुख्यालय।
- अमिता सिंह - अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात), कमिश्नरेट आगरा - एएसपी, यूपी 112 मुख्यालय।
- श्वेताभ पांडेय - एएसपी, साइबर क्राइम मुख्यालय - एएसपी, ईओडब्ल्यू मुख्यालय।
- पंकज कुमार सिंह - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ - उपसेनानायक 20वीं वाहिनी पीएसी, आजगमढ़।
- राजेश कुमार भारतीय - एएसपी कासगंज - एएसपी पीटीसी, सीतापुर।
- मोनिका चड्ढा - एएसपी, पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड - उपसेनायक 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़।
- अंकिता सिंह - एएसपी, यूपी पीसीएल (मध्यांचल) लखनऊ - एएसपी, पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड।
- संतोष कुमार (द्वितीय) - सीओ/एएसपी सोशल मीडिया सेल, डीजीपी मुख्यालय - एएसपी (सुरक्षा), गोरखपुर।
- विजय आनन्द - उपसेनानायक 48वीं वाहिनी पीएसी, सोनभद्र - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज।
- डा.जंग बहादुर यादव - सहायक पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी।
- अनुज कुमार चौधरी - सीओ/एएसपी संभल - एएसपी (ग्रामीण), फिरोजाबाद।
- अनुराग सिंह - एएसपी (सुरक्षा), गोरखपुर - एएसपी, रामपुर।
- यह पुलिस उपाधीक्षक बदले
- नाम - वर्तमान तैनाती - नवीन तैनाती
- प्रीता - पीटीएस सीतापुर - कमिश्नरेट आगरा।
- पंकज लवानिया - कमिश्नरेट प्रयागराज - मेरठ।
- वरुण कुमार - कमिश्नरेट प्रयागराज - मुरादाबाद।
- शैलेन्द्र सिंह - एलआइयू अयोध्या - कमिश्नरेट आगरा।
- राम कृष्ण चतुर्वेदी - सीओ कुंभ मेला प्रयागराज से मंडलाधिकारी चित्रकूट के पद पर स्थानान्तरणाधीन - सुलतानपुर।
- आभा सिंह - देवरिया - गोरखपुर।
- अब्दुस सलाम खान - सुलतानपुर - कमिश्नरेट प्रयागराज।
- प्रशान्त सिंह - सुलतानपुर - मंडलाधिकारी गोरखपुर।
- सैय्यद अरीब अहमद - कमिश्नरेट आगरा - कमिश्नरेट लखनऊ।
- संजय कुमार जायसवाल - मेरठ - मंडलाधिकारी चित्रकूट।
- श्वेता कुमारी - कमिश्नरेट कानपुर - कासो (हिंडन), गाजियाबाद।
- अजय कुमार सिंह - कमिश्नरेट गाजियाबाद - अयोध्या।
- हेमंत कुमार - कमिश्नरेट आगरा - शामली।
