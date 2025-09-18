एजेंसी, लखनऊ। यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए सात आईपीएस (UP IPS Transfer Posting) और 57 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 44 अपर पुलिस अधीक्षक और 13 पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं। हाल ही में पदोन्नति पाकर एएसपी बने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। संभल के सीओ/एएसपी अनुज कुमार चौधरी, जो अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहे, को एएसपी (ग्रामीण) फिरोजाबाद नियुक्त किया गया है।