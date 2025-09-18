Disha Patani के घर फायरिंग करने वाले बदमाशों के एनकाउंटर के बाद घर के बाहर सुरक्षा का घेरा

मेरी खबरें
    बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री DIsha Patani के घर पर फायरिंग के मामले में एसटीएफ नोएडा की यूनिट की ट्रोनिका सिटी में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश ढेर हुए हैं। दोनों बदमाश गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 12:50:06 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 01:04:12 AM (IST)
    Disha Patani के घर फयरिंग करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर

    एजेंसी, गाजियाबाद। बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग के मामले में एसटीएफ नोएडा की यूनिट की ट्रोनिका सिटी में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश ढेर हुए हैं। दोनों बदमाश गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। मारे गए आरोपितों ने ही दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी।

    एनकाउंटर में मारे गए रविंद्र के पिता बोले : म्हारे घर तक ना लाइयो, दाग दे दियो

    दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी को फोन कर कहा था कि बदमाशों को पाताल से भी खोज निकालेंगे। गांव काहनी निवासी रवींद्र का पुराना आपराधिक रिकार्ड रहा है। रवींद्र के पिता कालू सिंह बिजली मिस्त्री हैं। अब उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला चला कि रवींद्र की पुलिस की गोली से मौत हो गई। उन्होंने हरियाणवी बोली में कहा- उसे म्हारे घर तक ना लाइयो, वहां पर दाग दे दियो। म्हारे सामने मत लाइयो।

    2500 कैमरों की फुटेज देखने के बाद ट्रेस हुए थे बदमाश

    12 सितंबर की सुबह गोल्डी बरार गिरोह के बदमाश दिल्ली की ओर से आए थे। बरेली में सिविल लाइंस में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश नैनीताल रोड की ओर भागे थे। शहर, हाईवे और टोल प्लाजा बूथों पर लगे 2500 कैमरों की फुटेज खंगाली गईं। इनमें एक आरोपी का चेहरा स्पष्ट दिखा मगर, दूसरे का हेलमेट से छिपा था। बाइक की नंबर प्लेट के अंक मिटाने का प्रयास किया लेकिन, पुलिस नंबर ट्रेस करने में सफल रही थी। इसी के सहारे टीमें कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों की पहचान तक पहुंची थीं।

    गोली से दिल्ली पुलिस का एक जवान भी घायल

    पकड़े गए बदमाशों की पहचान रोहतक के कान्ही निवासी रविंद्र और सोनीपत के गोहना रोड इंडियन कॉलोनी निवासी अरुण के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान उनकी गोली से दिल्ली पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। गौरतलब है कि 12 सितंबर की सुबह बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस मामले में थाना कोतवाली, बरेली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

    सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया

    रविंद्र और अरुण के मारे जाने के बाद दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। गली के मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़ा गेट लगाया गया है और चार सब-इंस्पेक्टरों के साथ करीब दो दर्जन सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जैसे ही दोनों बदमाशों के एनकाउंटर की खबर बरेली पहुंची, सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया। हालांकि, दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी पहले ही प्रदेश सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जता चुके थे।

