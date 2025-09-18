Disha Patani के घर फायरिंग करने वाले बदमाशों के एनकाउंटर के बाद घर के बाहर सुरक्षा का घेरा

एजेंसी, गाजियाबाद। बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग के मामले में एसटीएफ नोएडा की यूनिट की ट्रोनिका सिटी में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश ढेर हुए हैं। दोनों बदमाश गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। मारे गए आरोपितों ने ही दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी।

एनकाउंटर में मारे गए रविंद्र के पिता बोले : म्हारे घर तक ना लाइयो, दाग दे दियो दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी को फोन कर कहा था कि बदमाशों को पाताल से भी खोज निकालेंगे। गांव काहनी निवासी रवींद्र का पुराना आपराधिक रिकार्ड रहा है। रवींद्र के पिता कालू सिंह बिजली मिस्त्री हैं। अब उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला चला कि रवींद्र की पुलिस की गोली से मौत हो गई। उन्होंने हरियाणवी बोली में कहा- उसे म्हारे घर तक ना लाइयो, वहां पर दाग दे दियो। म्हारे सामने मत लाइयो।