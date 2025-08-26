IPS Transfer Posting: यूपी के पांच IPS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूपी के पुलिस महकमे में फिर फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के पांच आईपीएस अधिकारियों का तबादला मंगलवार को हुआ है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में एमके बशाल, जय नारायन सिंह, प्रशांत कुमार द्वितीय, उपेंद्र कुमार अग्रवाल और सतेंद्र कुमार का नाम शामिल है। आइए जानते है किन अधिकारियों का तबादला कहां किया गया।
अधिकारी - एमके बशाल, आईपीएस-आरआर-1990
कहां थे - पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
कहां गए - पुलिस महानिदेशक/महासमादेष्टा, होमगार्ड, उ०प्र०, लखनऊ।
अधिकारी - जय नारायन सिंह, आईपीएस-आरआर-1994
कहां थे - अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी सीतापुर।
कहां गए - अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पॉवर कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
अधिकारी - प्रशान्त कुमार-।। आईपीएस-आरआर-2000
कहां थे - अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र० ।
कहां गए - अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र० के साथ-साथ अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र० का अतिरिक्त प्रभार।
अधिकारी - उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, आईपीएस-आरआर-2005
कहां थे - पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
कहां गए - पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
अधिकारी - सतेन्द्र कुमार, आईपीएस-आरआर-2010
कहां थे - पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रतीक्षारत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
कहां गए - पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, अनुभाग आगरा।
