मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IPS Transfer Posting: यूपी के पांच IPS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

    यूपी के पुलिस महकमे में फ‍िर फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश पुल‍िस व‍िभाग के पांच आईपीएस अधिकारियों का तबादला मंगलवार को हुआ है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आइए जानते है किन अधिकारियों का तबादला कहां किया गया।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 04:23:19 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 04:23:19 PM (IST)
    IPS Transfer Posting: यूपी के पांच IPS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट
    यूपी के पांच IPS अधिकारियों का तबादला

    ड‍िजिटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। यूपी के पुलिस महकमे में फ‍िर फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश पुल‍िस व‍िभाग के पांच आईपीएस अधिकारियों का तबादला मंगलवार को हुआ है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में एमके बशाल, जय नारायन सिंह, प्रशांत कुमार द्वितीय, उपेंद्र कुमार अग्रवाल और सतेंद्र कुमार का नाम शामिल है। आइए जानते है किन अधिकारियों का तबादला कहां किया गया।

    naidunia_image

    पहला तबादला

    अधिकारी - एमके बशाल, आईपीएस-आरआर-1990

    कहां थे - पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

    कहां गए - पुलिस महानिदेशक/महासमादेष्टा, होमगार्ड, उ०प्र०, लखनऊ।

    दूसरा तबादला

    अधिकारी - जय नारायन सिंह, आईपीएस-आरआर-1994

    कहां थे - अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी सीतापुर।

    कहां गए - अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पॉवर कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।

    तीसरा तबादला

    अधिकारी - प्रशान्त कुमार-।। आईपीएस-आरआर-2000

    कहां थे - अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र० ।

    कहां गए - अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र० के साथ-साथ अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र० का अतिरिक्त प्रभार।

    चौथा तबादला

    अधिकारी - उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, आईपीएस-आरआर-2005

    कहां थे - पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।

    कहां गए - पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

    पांचवा तबादला

    अधिकारी - सतेन्द्र कुमार, आईपीएस-आरआर-2010

    कहां थे - पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रतीक्षारत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।

    कहां गए - पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, अनुभाग आगरा।

    इसे भी पढ़ें... 'इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं...', अखिलेश यादव के सामने आपबीती सुनाते हुए रो पड़ा कानपुर का युवक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.