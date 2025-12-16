UP Crime: कलयुगी बेटे की हैवानियत, माता-पिता की हत्या कर शव गोमती नदी में फेंके

डिजिटल डेस्क: जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र स्थित अहमदपुर गांव में सामने आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मंगलवार को पुलिस पूरे मामले में साक्ष्य जुटाने और मृतकों के शवों की बरामदगी के लिए गोमती नदी में व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह मामला तब सामने आया जब एक सप्ताह बाद आरोपी बेटे अंबेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतकों की बेटी वंदना ने जफराबाद थाने में अपने माता-पिता श्याम बहादुर और बबिता देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वंदना ने बताया कि उनके माता-पिता 12 दिसंबर से लापता थे और उसी दौरान उनका भाई अंबेश भी अचानक गायब हो गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर अंबेश को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पैसों के विवाद और घरेलू तनाव के चलते अपने माता-पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने दोनों शवों को बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जफराबाद, जलालपुर और केराकत थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शवों की तलाश के लिए करीब 40 गोताखोरों की टीम को गोमती नदी में उतारा गया है। मंगलवार दोपहर तक शवों की तलाश लगातार जारी रही।
पुलिस ने बताया कि आरोपी अंबेश ने वर्ष 2019 में बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। लॉकडाउन के बाद से वह बेरोजगार था, जिससे उसका मानसिक संतुलन प्रभावित होने की बात भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घर को सीज कर साक्ष्य संकलन शुरू किया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अंबेश की गिरफ्तारी के बाद जांच में तेजी आई है और हर पहलू को गंभीरता से खंगाला जा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषी को सख्त सजा दिलाई जाएगी।
इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से त्वरित न्याय की मांग की है।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह घटना एक बार फिर इस ओर इशारा करती है कि घरेलू कलह और आर्थिक तनाव किस तरह गंभीर अपराधों को जन्म दे सकते हैं।
यह भी पढ़ें- MP के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे जौनपुर, गिरीश चंद्र यादव के पिता को दी श्रद्धांजलि... गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम