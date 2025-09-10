UP Crime: नौकरानी के पति ने 68 साल के रिटायर्ड इंजीनियर के सीने में दागी गोली, जानिए क्या है वजह

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मडियांव क्षेत्र में 68 वर्षीय सेवानिवृत सहातक अभियंता की हत्या का मामला सामने आया है। क्षेत्र के दिलकश नगर इलाके के निवासी अरुण कुमार मिश्रा की उनकी नौकरानी रामदेवी के पति मनोज पांडे ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है, पुलिस आरोपी की तलाश में जूट गई है।
जानकारी के अनुसार, मृतक के भतीजे नितिन मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। नितिन ने पुलिस को बताया कि उन्हें मंगलवार दोपहर मां ने फोन चाचा को गोली लगने की बात कही। सूचना मिलते ही नितिन मौके पर पहुंचा, तो उसने देखा कि चाचा का खुन से सना शव उनके मकान के बाहरी कमरे में पड़ा हुआ है।
मड़ियांव थाने में इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के अनुसार, मृतक अरुण के घर पर सलनापुर गांव निवासी रामादेवी बतौर नौकरानी काम करती है। वह अपने पति मनोज पांडे के साथ बख्शी का तालाब के भैंसा मऊ क्रासिंग के पास रहती है। अरुण पिछले कुछ सालों से इस घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी रिटायर्ड शिक्षिका है जो अलग रहती हैं, वहीं बेटा अमेरिका में नौकरी करता है।
पुलिस के अनुसार, नौकरानी ने पूछताछ में बताया कि उसका आरोपी पति कहीं गार्ड की नौकरी करता था। दोनों के बीच में पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही थी, जिस कारण वह 3 दिनों से मृतक अरुण के ही निवास पर रह रही थी। मंगलवार को अचानक उसका पति आया। दोनों के बीच विवाद होने लगा। पति उसे जान से मारने के इरादे से अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आया था।
विवाद के बीच अचानक मृतक मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। आरोपी ने जब अपनी पत्नी पर गोली चलाई तो अरुण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, इस पर गोली अरुण के सीने में लग गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, तबतक आरोपी मौके से फरार हो गया।
पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के भतीजे की शिकायत पर नौकरानी के पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की 4 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। वहीं पुलिस मामले की लेनदेन, रंजिश और प्रेम प्रसंग के बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। साथ ही आरोपी के हथियार का लाइसेंस भी निरस्त करने के लिए पत्र लिखा गया है।