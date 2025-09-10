UP Crime: नौकरानी के पति ने 68 साल के रिटायर्ड इंजीनियर के सीने में दागी गोली, जानिए क्या है वजह

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मडियांव क्षेत्र में 68 वर्षीय सेवानिवृत सहातक अभियंता की हत्या का मामला सामने आया है। क्षेत्र के दिलकश नगर इलाके के निवासी अरुण कुमार मिश्रा की उनकी नौकरानी रामदेवी के पति मनोज पांडे ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है, पुलिस आरोपी की तलाश में जूट गई है।

जानकारी के अनुसार, मृतक के भतीजे नितिन मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। नितिन ने पुलिस को बताया कि उन्हें मंगलवार दोपहर मां ने फोन चाचा को गोली लगने की बात कही। सूचना मिलते ही नितिन मौके पर पहुंचा, तो उसने देखा कि चाचा का खुन से सना शव उनके मकान के बाहरी कमरे में पड़ा हुआ है।