Road Accident: आगरा-कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, पिकअप-बाइक की टक्कर में तीन की मौत

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर के इटावा में बड़ा हादसा हुआ है, जहां तीन लोगों की जान चली गई है। यहां इटावा में आगरा-कानपुर हाईवे पर महेवा कस्बे के ओवरब्रिज पर पिकअप और बाइक की टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों लोग एक ही गांव के थे और इस हादसे से हड़कंप मच गया है।

तीनों मृतक औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव अमावता के रहने वाले थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले कपिल प्रताप सिंह अपनी चाची सोनी व उनके बेटे बाबू को लेकर सुबह इटावा दवा लेने गए थे।

डॉक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित किया

जब वह वापस लौट रहे थे तो महेवा ओवरब्रिज पर पिकअप की पीछे से तीनों लोग सड़क पर जा गिरे। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया।

दो दिन पहले भी हुआ था हादसा

कानपुर-आगरा हाईवे पर तीन दिन पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसमें दो लोगों की हालत गंभीर थी। बाद में घायल यात्रियों को पीजीआई रेफर कर दिया गया था। यह बात निकलकर सामने आई कि बस में करीब 40 लोग सवार थे।