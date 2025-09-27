बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, जिले में रविवार तक बंद की सकती है इंटरनेट सेवा

मेरी खबरें
    Bareilly Violence: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद शहर में कई जगह बवाल देखने को मिला। इस बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 02:28:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 03:02:43 PM (IST)
    HighLights

    2. बरेली में रविवार तक बंद की सकती है इंटरनेट सेवा
    3. बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल

    लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद शहर में कई जगह बवाल देखने को मिला। इस बवाल के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि रविवार तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद की जा सकती है।

    सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

    बता दें कि बरेली में उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर रजा समेत सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ चार थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोतवाली प्रेमनगर और किला थाने में भी मुकदमे लिखे गए हैं जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम भी शामिल था।

    पुलिस पर पथराव और शहर में तोड़फोड़

    शुक्रवार को पुलिस-प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा को तो घर से निकलने नहीं दिया था, लेकिन उसके आह्वान पर ही तमाम प्रदर्शनकारी हाथ में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल गाए। शुरूआत में पुलिस ने जब बैनर लेकर आए लोगों को समझाने का प्रयास किया तो वह मानने की जगह उल्टा पुलिस से ही भिड़ गए।

    उपद्रवियों ने अवैध असलहों से की फायरिंग

    इसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू किया, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया।' पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों ने कोई एक जगह नहीं बल्कि दो-तीन जगहों पर अवैध असलहों से फायरिंग की थी। अभी तक पुलिस करीब छह से सात दागे हुए कारतूस के अलावा कई अवैध असलहे भी बरामद कर चुकी है।

