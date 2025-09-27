बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, जिले में रविवार तक बंद की सकती है इंटरनेट सेवा

लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद शहर में कई जगह बवाल देखने को मिला। इस बवाल के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि रविवार तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद की जा सकती है।

बता दें कि बरेली में उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर रजा समेत सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ चार थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोतवाली प्रेमनगर और किला थाने में भी मुकदमे लिखे गए हैं जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम भी शामिल था।

पुलिस पर पथराव और शहर में तोड़फोड़

शुक्रवार को पुलिस-प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा को तो घर से निकलने नहीं दिया था, लेकिन उसके आह्वान पर ही तमाम प्रदर्शनकारी हाथ में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल गाए। शुरूआत में पुलिस ने जब बैनर लेकर आए लोगों को समझाने का प्रयास किया तो वह मानने की जगह उल्टा पुलिस से ही भिड़ गए।

उपद्रवियों ने अवैध असलहों से की फायरिंग

इसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू किया, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया।' पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों ने कोई एक जगह नहीं बल्कि दो-तीन जगहों पर अवैध असलहों से फायरिंग की थी। अभी तक पुलिस करीब छह से सात दागे हुए कारतूस के अलावा कई अवैध असलहे भी बरामद कर चुकी है।