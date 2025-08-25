MLA पूजा पाल ने Akhilesh Yadav पर साधा निशाना, सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए जताई हत्या की आशंका

डिजिटल डेस्क: चायल से विधायक पूजा पाल और समाजवादी पार्टी (Pooja Pal Vs Akhilesh Yadav) के बीच विवाद गहराता जा रहा है। SP से निष्कासित विधायक ने सोमवार को सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। पूजा पाल ने कहा कि सपा के पोषित माफिया और गुंडों से उनकी जान को खतरा है।

पति राजू पाल की हत्या का दर्द किया याद पूजा पाल ने अपने पति और पूर्व विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी और अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था। प्रयागराज की सड़कों पर दिनदहाड़े AK-47 से फायरिंग कर राजू पाल की हत्या की गई।