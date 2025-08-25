Nikki Murder Case: पुलिस ने जेठ-ससुर को दबोचा, पीड़िता के परिवार ने सीएम योगी से लगाई ये गुहार

डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा में चर्चित निक्की हत्याकांड (Nikki Murder Case Greater Noida) में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने सिरसा टोल चौराहे से निक्की के जेठ रोहित भाटी और ससुर सतवीर को दबोचा है। इससे पहले पुलिस पति विपिन भाटी और सास दया को गिरफ्तार कर चुकी है।

आरोपी पति विपिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था। उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर रविवार देर शाम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।