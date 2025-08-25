Nikki Murder Case: पुलिस ने जेठ-ससुर को दबोचा, पीड़िता के परिवार ने सीएम योगी से लगाई ये गुहार

डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा में चर्चित निक्की हत्याकांड (Nikki Murder Case Greater Noida) में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने सिरसा टोल चौराहे से निक्की के जेठ रोहित भाटी और ससुर सतवीर को दबोचा है। इससे पहले पुलिस पति विपिन भाटी और सास दया को गिरफ्तार कर चुकी है।
आरोपी पति विपिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था। उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर रविवार देर शाम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
पुलिस अब जेठ और ससुर से पूछताछ कर रही है। उन्हें भी जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी का पिता सतबीर अभी भी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें एनसीआर में लगातार दबिश दे रही हैं।
निक्की की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। रूपबास गांव के भिखारी सिंह ने अपनी बेटी कंचन और निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले भाइयों विपिन और रोहित भाटी से की थी। लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद से ही निक्की पर दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया जाने लगा।
गुरुवार, 21 अगस्त को आरोपियों ने दहेज में 35 लाख रुपये न मिलने पर निक्की को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आरोपी परिवार घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था।
इस घटना से आक्रोशित पीड़िता के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से उन्हें संतोष नहीं है। उनका कहना है कि अगर गोली सीने में लगती तो कलेजे को ठंडक मिलती। उन्होंने फरार आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
भिखारी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है कि हत्यारोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। परिजनों ने मांग की है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि निक्की को न्याय जल्दी मिल सके और दोषियों को कठोर सजा दी जा सके।
