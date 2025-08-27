UP News: पति और सात बच्चों को छोड़ भांजे संग भागी महिला, तीन लाख रुपये लेकर हुई 'गायब'

डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सात बच्चों की मां अपने भांजे के प्रेम में इस कदर डूब गई कि पति और बच्चों को छोड़ उसके साथ फरार हो गई। पीड़ित पति राजकुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले में कार्रवाई की मांग की है।

राजकुमार, जो मूल रूप से उत्तर-प्रदेश के अचली गांव का रहने वाला है, पत्नी लालती और बच्चों के साथ दिल्ली के एक फार्म हाउस में नौकरी करता था। उसने पुलिस को बताया कि गांव में उसका मकान निर्माणाधीन है और छत डलवाने के लिए उसकी पत्नी दो अगस्त को तीन लाख रुपये लेकर गांव के लिए निकली थी।

तीन लाख रुपए भी ले गई साथ

हालांकि, एक सप्ताह बाद पता करने पर पता चला कि लालती न तो घर पहुंची और न ही मकान निर्माण की कोई तैयारी हुई। रिश्तेदारों से बातचीत में खुलासा हुआ कि लालती उसके भांजे उदयराज के साथ बाराबंकी के देवइचा लाही बॉर्डर थाना हैदरगढ़ इलाके में रह रही है।

राजकुमार पत्नी को समझाने के लिए रिश्तेदारों के साथ देवइचा गांव भी गया, लेकिन लालती ने उसके साथ आने से इंकार कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने भांजे उदयराज से विवाह भी कर लिया है।

कोतवाल जगदीश यादव ने पुष्टि की कि शिकायत मिली है। महिला ने पति के साथ आने से मना किया है और अब दोनों पक्षों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

