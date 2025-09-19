Navratri Special Trains: प्रयागराज से पटना और लखनऊ के लिए रेलवे ने चलाईं दो पूजा विशेष ट्रेन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज से पटना और लखनऊ (आलम नगर) के बीच दो जोड़ी नवरात्र पूजा विशेष ट्रेनें (Navratri Special Trains 2025) चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक चलेंगी, जिससे मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी।

पहली विशेष ट्रेन (04112/04111) - प्रयागराज और पटना के बीच चलेगी। यह ट्रेन प्रयागराज से सुबह 11:15 बजे रवाना होकर रात 8:15 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में पटना से रात 9:00 बजे चलकर सुबह 6:20 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यह ट्रेन नैनी, मेजा रोड, मांडा रोड, विंध्याचल, मीरजापुर, चुनार, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा और दानापुर स्टेशनों पर ठहरेगी।