New Rule in UP: यूपी में अब इन लोगों को नहीं, मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नया नियम लागू

ब्यूरो, मैनपुरी। यूपी के सभी 75 जिलों में आज से एक साथ एक विशेष अभियान चलने जा रहा है। सही सुना आपने, आज से यूपी की सड़कों पर अब बिना हेलमेट के चलने वाले दोपहिया चालकों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 1 से 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में नो हेलमेट, नो फ्यूल विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इस पहल के तहत, यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल पम्प पर पहुंचता है तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

1 से 30 सितंबर चलेगा ये अभियान दरअसल, योगी सरकार ने सात माह पहले 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' का नियम लागू किया था। बाकायदा पंपों पर आदेश चस्पा करा लोगों से भी सहयोग भी मांगा था। व्यवस्था का पालन कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर थी, लेकिन ढुलमुल नीति के कारण व्यवस्था दम तोड़ गई। अब सरकार ने दोबारा 30 सितंबर तक अभियान चलाकर लोगों को नियम के प्रति गंभीरता दिखाने को कहा गया है।