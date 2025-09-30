मेरी खबरें
    मां दुर्गा की पूजा में धड़ल्ले से बेचा जा रहा चिकन-मटन... CM Yogi के आदेश की उड़ रही खुलेआम धज्जियां, लोगों में भारी आक्रोश

    UP News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा सनसिटी फेज-वन सोसायटी में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर लगे चिकन-मटन कबाब और एग रोल के स्टॉल से विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद लोगों ने पूजा समिति पर आस्था से खिलवाड़ और सीएम योगी (CM Yogi) के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 07:47:01 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 07:47:01 AM (IST)
    एक तरफ मां दुर्गा की पूजा, दूसरी ओर स्टॉल लगाकर बेचा जा रहा चिकन-मटन।

    1. गाजियाबाद पंडाल में नॉनवेज स्टॉल विवाद
    2. सीएम योगी आदेश की उड़ रही धज्जियां
    3. सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

    डिजिटल डेस्क: गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम क्षेत्र में दुर्गा पूजा पंडाल में नॉनवेज स्टॉल लगने से विवाद खड़ा हो गया है। शिप्रा सनसिटी फेज-वन सोसायटी के पंडाल में चिकन कबाब, मटन कबाब और एग रोल खुलेआम बेचे जा रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने समिति पर आस्था से खिलवाड़ और सरकार के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

    सोशल मीडिया पर गुस्सा

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो करीब एक मिनट 29 सेकंड का है। इसमें एक व्यक्ति पंडाल के प्रवेश द्वार पर लगे स्टॉल को दिखाते हुए कहता है कि फूल-माला और पूजा सामग्री के बजाय चिकन-मटन कबाब, कुरकुरे तंदूरी बेचे जा रहे हैं। वीडियो सामने आते ही लोगों का आक्रोश बढ़ गया और समिति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए।

    योगी सरकार के आदेश की अनदेखी

    लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नवरात्र के दौरान चिकन-मटन की दुकानें बंद रखने का सख्त निर्देश है। बावजूद इसके सोसायटी के पंडाल में खुलेआम नॉनवेज स्टॉल लगाए गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि समिति कमाई के लालच में आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है।

    समिति का पक्ष

    विवाद बढ़ने पर दुर्गा पूजा समिति की मीडिया प्रभारी अरुणिमा सिंघल ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही नॉनवेज स्टॉल हटवा दिए गए हैं और दुर्गा पूजा में भक्तों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

    डांडिया उत्सव में भी विवाद

    इसी सोसायटी में शुक्रवार को डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था। इस दौरान भी विवाद हुआ और युवाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक को घेरकर कई लोग मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार विवादित घटनाओं के सामने आने से सोसायटी में त्योहारों की रौनक फीकी पड़ रही है।

    लोगों की नाराजगी

    स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में नॉनवेज स्टॉल लगाने से न केवल आस्था को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। उनका कहना है कि समिति को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल विवाद शांत कराने के लिए प्रशासन और समिति ने स्टॉल हटवाने की कार्रवाई की है।

