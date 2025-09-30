मां दुर्गा की पूजा में धड़ल्ले से बेचा जा रहा चिकन-मटन... CM Yogi के आदेश की उड़ रही खुलेआम धज्जियां, लोगों में भारी आक्रोश

डिजिटल डेस्क: गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम क्षेत्र में दुर्गा पूजा पंडाल में नॉनवेज स्टॉल लगने से विवाद खड़ा हो गया है। शिप्रा सनसिटी फेज-वन सोसायटी के पंडाल में चिकन कबाब, मटन कबाब और एग रोल खुलेआम बेचे जा रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने समिति पर आस्था से खिलवाड़ और सरकार के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया पर गुस्सा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो करीब एक मिनट 29 सेकंड का है। इसमें एक व्यक्ति पंडाल के प्रवेश द्वार पर लगे स्टॉल को दिखाते हुए कहता है कि फूल-माला और पूजा सामग्री के बजाय चिकन-मटन कबाब, कुरकुरे तंदूरी बेचे जा रहे हैं। वीडियो सामने आते ही लोगों का आक्रोश बढ़ गया और समिति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए।