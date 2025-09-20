UP में अब अपराधियों और उपद्रवियों की खैर नहीं, सीएम योगी ने पुलिस को दी खुली छूट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। त्योहारों के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने शुक्रवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और जिलों के अधिकारियों को पूरी तरह चौकस रहने के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट कहा कि उपद्रवियों और शरारती तत्वों से सख़्ती से निपटा जाए और किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में सीएम के प्रमुख निर्देश

उपद्रवियों, अराजक तत्वों और शोहदों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

अफवाह फैलाने वालों को तुरंत चिन्हित कर दंडित किया जाए।

सोशल मीडिया पर चौकसी बढ़ाई जाए और सही तथ्य समय पर साझा किए जाएं।

पूजा पंडालों और सार्वजनिक स्थलों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात हों।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रहे।

मिशन शक्ति के पांचवें चरण की शुरुआत 22 सितंबर से होगी।

हर जिले में महिला पुलिस की बाइक रैली 21 सितंबर की शाम निकलेगी।

जन सुविधाओं और विकास पर जोर

त्योहारों के दौरान बिजली और साफ-सफाई की निर्बाध व्यवस्था।

मंदिरों में स्वच्छता व पेयजल की समुचित सुविधा।

अस्पतालों में दवाओं, स्नेक वेनम और रैबीज इंजेक्शन की उपलब्धता।

सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था।

बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत किट और मुआवजा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाए।

गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्था और किसानों को खाद-उर्वरक समय पर मिले।

संवेदनशील समय, चौकसी जरूरी- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था जनसहयोग और टीमवर्क का परिणाम है। बीते त्योहारों की तरह आगामी पर्व भी शांति और सौहार्द के साथ मनाए जाएं, इसके लिए प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि यह समय संवेदनशील है, शांति, सुरक्षा और सुशासन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।