यूपी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और किरायेदार सत्यापन हुए आसान, यूपी कॉप एप बना डिजिटल पुलिस स्टेशन

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को पुलिस सेवाओं में बड़ी राहत दी है। योगी सरकार की पहल पर यूपी कॉप एप प्रदेशवासियों के लिए डिजिटल पुलिस स्टेशन की तरह काम कर रहा है, जिससे अब घर बैठे ही एफआईआर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किरायेदार सत्यापन सहित कुल 27 पुलिस सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

यूपी कॉप एप के जरिए अब चरित्र सत्यापन मात्र छह दिन में पूरा हो रहा है, जबकि पहले इसमें करीब आठ दिन लगते थे। इसी तरह किरायेदार सत्यापन का समय 24-25 दिनों से घटकर आठ दिन रह गया है। वहीं कर्मचारी सत्यापन भी अब पांच दिन में हो जा रहा है, जो पहले करीब 13 दिन में पूरा होता था।